Paulina Gretzky curte ‘tan o’clock’ de biquíni antes da abertura da temporada do LIV Golf no México

Auma nova temporada de VIDA Golfe está pronto para jogar em Campo de Golfe El Camaleon no Mayakoba no Caribe mexicano, não são apenas os golfistas que se divertem.

Paulina Gretzky, de Dustin Johnson esposa certamente está gostando de sua estadia em Playa del Carmen, no México, em um dos luxuosos resorts que a região tem a oferecer, como ela mostrou em suas histórias no Instagram.

Uma das fotos a mostrava na piscina com a legenda “É meia-noite”.

Dustin Johnson entra em sua segunda temporada no LIV Golf

Paulina Gretzky está na cidade para apoiar seu marido, Dustin Johnson, que jogará na abertura da temporada do LIV Golf neste fim de semana.

Johnson renunciou ao PGA Tour durante o verão de 2022, depois que o crescente torneio de golfe apoiado pela Arábia Saudita se ofereceu para pagar a ele $ 125 milhões de dólares garantidos.

Gretzky, que é filha do lendário jogador da NHL, Wayne Gretzky, comentou sobre a decisão de seu marido durante o documentário “Full Swing” da Netflix.

“Eu não acho que Dustin faria uma escolha ruim para seus filhos e as pessoas têm que entender no final do dia, é para quem ele escolheu isso.”