Paulina Gretzky revela a decisão da família que levou o marido Dustin Johnson a ingressar na LIV Golf

Sdesde que fez sua aparição oficial em junho do ano passado, VIDA Golfe tem sido fonte de polêmica porque, sendo apoiado por bilionários árabes, causou vários Circuito PGA estrelas para sair e se juntar às suas fileiras.

Mas, além dos suculentos lucros que oferece aos golfistas profissionais que estão em suas fileiras, uma das razões pelas quais muitos desertaram do PGA é porque o LIV Golf não tem um cronograma tão exigente e isso os deixa com muito mais tempo para atender suas famílias e outros assuntos pessoais.

Parte de seu sucesso, além do dinheiro, é que seu CEO é Greg Normanuma das grandes lendas do golfe, e que tem atraído um bom número de golfistas.

Gretzky defende decisão do marido

Um desses jogadores de golfe é Dustin Johnson, ex-campeão do Masters e do US Open, que em junho decidiu assinar com o LIV Golf. A esposa dele, Paulina Gretzky – filha da lenda da NHL Wayne Gretzy – aparece em um novo Netflix Series, ‘A todo vapor’ em que ela explica e defende a postura do marido.

“Acho que Dustin nunca fez uma escolha ruim para seus filhos, e as pessoas precisam entender que, no final das contas, foi por eles que ele escolheu isso”, disse Paulina, que tem dois filhos com Johnson: tatum8, e Rio5.

“É claro que entendo o que todo mundo diz, mas como meu pai é um jogador de hóquei em campo, tenho certeza de que houve momentos, quando criança, em que eu me perguntava: ‘Por que meu pai tem que jogar no meu aniversário?’ É sobre Dustin, as crianças e eu, cuidando de nós e estando conosco”, acrescentou.

Apesar de já estarem juntos há vários anos, Gretzky e Johnson só se casaram em abril de 2022. Paulina garante que o espírito competitivo de Dustin não foi tirado dele.

“Se alguém pensa que Dustin perdeu seu espírito competitivo, não o conhece bem o suficiente, porque ele ainda quer provar quem é. Há uma razão para ele voltar a jogar esses Majors. Ele quer vencer tanto quanto eles. .”

De sua parte, Johnson retifica o que sua esposa disse na série da Netflix: “Tive uma carreira maravilhosa no PGA Tour e estou muito orgulhoso dela, e sempre terei. um passo diferente na minha vida e carreira.”

“A decisão de ingressar no LIV acabou se resumindo à oferta que me foi feita. Para mim, era jogar menos, ganhar mais dinheiro, muito simples”, disse ele.

E com certeza foi um bom negócio, já que Johnson recebeu US$ 125 milhões para assinar com a LIV Golf, e só em sua primeira temporada lá ele ganhou mais de US$ 35 milhões.