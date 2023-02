Penedo avança no Programa Destinos Turísticos Inteligentes

Assessoria SETUR

O DTI está incluído no Programa Turismo Futuro Brasil e é uma realização do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em parceria com o Sebrae

A cidade de Penedo avança para mais uma etapa do programa Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Sebrae.

O principal objetivo do programa é contemplar os destinos selecionados com a elaboração de instrumentos de planejamento e a implementação de ações para o fortalecimento e consolidação de duas estratégias de Destinos Turísticos Inteligentes.

Os municípios participantes são avaliados regularmente por colaboradores do corpo técnico do Sebrae, do BID e de entidades convidadas. Vale ressaltar que todos os profissionais envolvidos têm experiência específica com o setor de turismo.

“É mais uma boa notícia para o Destino Penedo! Cada etapa do processo é muito importante e ter passado em mais uma etapa significa muito para todos nós. Estamos cada vez mais perto e isso nos mantém mais determinados e confiantes. Vamos com tudo, rumo à classificação final”, disse Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo.

A fase final será a avaliação dos documentos comprobatórios e relatórios produzidos pela Setur, juntamente com os setores envolvidos no programa. Além de Penedo, Marechal Deodoro e a capital Maceió também foram selecionados no DTI.