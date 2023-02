Penedo receberá caravana com mais de 40 agentes de viagens do Rio Grande do Norte

Conquista veio de uma parceria com a Masterop, uma das mais importantes operadoras turísticas do país

Notícia boa para o Destino Penedo! No mês de março, a cidade receberá uma caravana com mais de 40 agentes de viagens do Rio Grande do Norte.

A articulação que visa atrair mais turistas ocorreu durante encontro que reuniu Jair Galvão, secretário de Turismo de Penedo; Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da SETUR; Carol Feitosa, diretora da Masterop; e Arthur Filho, gerente Comercial da Masterop.

A reunião aconteceu na sede da empresa, em Maceió, e o principal objetivo é de desenvolver e consolidar ainda mais Penedo como um destino turístico e fazer com que a cidade se torne mais conhecida.

“Nosso encontro com a Masterop, uma das principais operadoras turísticas do Brasil, foi bastante positiva. Demos mais um passo rumo ao reconhecimento do Destino Penedo, que é trazer profissionais do turismo para conhecer a cidade e, com isso, alavancar as vendas já para este ano de 2023”, explica Jair Galvão.

Na oportunidade, os representantes da SETUR também puderam avaliar os números que foram vendidos por meio da Masterop para Penedo, que chegaram a centenas de hospedagens. A análise é de grande valia e ajudará na construção de novas possibilidades para a comercialização do destino ao longo do ano.

WMT – Workshop Masterop Travel

Também ficou definido que Penedo participará novamente do WMT – Workshop Masterop Travel. A edição 2023 acontece no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, nos dias 10 e 11 de março, para promover a integração do setor de viagens e turismo, além da oferta de novos produtos ao mercado.

No WTM é esperada a participação de 140 fornecedores e até 600 agentes de viagens da Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, além de agências convidadas do Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

“A participação de Penedo no WMT – Workshop Masterop Travel foi mais um saldo positivo do nosso encontro. O Destino Penedo, estando presente em eventos desse porte, incentiva o fechamento e oportunidades de negócios entre a hotelaria, receptivos e demais segmentos do turismo, o que é de grande relevância. Estamos muito animados! Vai ser mais uma experiência fantástica para a nossa cidade, enquanto destino turístico”, concluiu o gestor da SETUR.