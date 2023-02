Pep Guardiola: Seremos inocentes, desde que Abu Dhabi assumiu o clube tem sido assim

Treinador do Manchester City Pep Guardiola falou na sexta-feira sobre uma possível sanção contra seu clube por supostas violações das regras do Fair Play Financeiro (FFP).

Ele o fez na coletiva de imprensa antes da partida da Premier League contra o Aston Villa.

“Estou plenamente convencido de que seremos inocentes”, disse. Guardiola respondeu quando questionado.

“Desde que Abu Dhabi assumiu o clube, tem sido assim desde o primeiro dia.”

Visivelmente zangado

Guardiola não se conteve em criticar a forma como as acusações foram cobertas pela mídia.

“Meu primeiro pensamento é que já fomos condenados”, Guardiola discursou.

“Temos sorte de viver em um país onde todos são inocentes até que se prove o contrário.

“Parece que já fomos condenados.

“O que vai acontecer, não sei, temos bons advogados e sei que vamos defender nossa posição.”

Em seu futuro

Apesar da especulação sobre o que as sanções poderiam significar para Guardiolafuturo, ele insistiu que ficaria no clube.

“Às vezes tenho dúvidas, sete anos já é muito tempo em qualquer país. Agora não quero me mudar”, insistiu.

“Não porque as pessoas dizem que mentiram para você, Pep, não mentiram para mim. Veja o que aconteceu com a UEFA.

“Eu disse a eles: o que aconteceu? Pep, não fizemos nada de errado, provamos, é o mesmo caso.

“Por que eu deveria [not] confiar no meu povo? Por que devo confiar nos CEOs ou nos donos dos 19 clubes, dos nove clubes como foi com a Uefa?

“Não, eu confio no meu povo.

“Entre eles e meu povo, eu confio no meu povo. Nem um segundo para os outros.

“Caso não sejamos inocentes, aceitaremos o que o juiz da Premier League decidir, mas o que acontece se na mesma situação em que a Uefa aconteceu somos inocentes, o que acontece para restaurar ou pagar nosso dano?”

Crítico de outras equipes

Guardiola acusou diretamente outros clubes de buscarem se beneficiar do cenário.

“Nove times – Burnley, Wolves, Leicester, Newcastle, Spurs, Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea – [wrote a letter wanting us] fora da Liga dos Campeões, que eles queriam essa posição”, Guardiola lembrado.