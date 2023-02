Pereira Barreto (SP) abre concurso para todos os níveis; salários até R$ 8,5 mil

A Prefeitura de Pereira Barreto no estado de São Paulo está com inscrições abertas para concurso público que visa o preenchimento de 26 vagas para contrato imediato, além de vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior.

Os salários da Prefeitura de Pereira Barreto – SP chegam até R$ 8,5 mil.

A banca responsável pelo concurso público é a Conscam.

Vagas e salários Pereira Barreto – SP

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

· Auxiliar de Serviços Escolares I – Merendeira – 1 vaga;

· Eletricista de Alta e Baixa Tensão – 1 vaga;

· Motorista – 1 vaga;

· Operador de Equipamentos Rodoviários – 1 vaga.

Nível médio/técnico

· Agente Comunitário de Saúde – 3 vagas;

· Agente de Organização Escolar – Escriturário – 1 vaga;

· Assistente Administrativo – 1 vaga;

· Auxiliar de Enfermagem – 1 vaga;

· Auxiliar de Vida Escolar – 1 vaga;

· Fiscal de Obras, Posturas e Tributos Municipais – 1 vaga;

· Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

· Técnico em Informática – 1 vaga.

Nível superior completo

· Assistente Social – 1 vaga;

· Auditor Fiscal de Tributos – 1 vaga;

· Engenheiro Civil – 1 vaga;

· Médico da Saúde da Família – 1 vaga;

· Médico Veterinário – 1 vaga;

· Nutricionista – 1 vaga;

· Professor de Educação Básica II – Arte – 1 vaga;

· Professor de Educação Básica II – Educação Física – 1 vaga;

· Professor de Educação Básica II – Atendimento Educacional Especializado – 1 vaga;

· Psicólogo – 1 vaga;

· Psicopedagogo – 1 vaga;

· Terapeuta Ocupacional – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Pereira Barreto – SP variam entre R$ 1.808,44 a R$ 8.511,76 dependendo do cargo.

As vagas de nível fundamental oferecem salários que vão de R$ 1.808,44 a R$ 2.139,54 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível médio/técnico, os salários variam entre R$ 1.808,44 a até R$ 2.980,19 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Os salários para os cargos de nível superior vão de R$ 2.980,19 a R$ 8.511,76 dependendo do cargo pretendido pelo candidato para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de professor o salário é de R$ 19,23 hora/aula para uma jornada de trabalho de 150 horas mensais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições Pereira Barreto – SP

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Pereira Barreto – SP devem realizar a inscrição até o dia 1 de março de 2023, diretamente pelo site da Conscam, organizadora responsável pelo certame.

Os candidatos também poderão fazer a inscrição de forma presencial. Para isso basta ir no endereço da Casa da Cultura Aristeu Custódio Moreira, localizada na Rua Dr. Dermival Franceschi, nº 2301.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 a R$ 80,00 dependendo do cargo.

pereiO concurso público para a Prefeitura de Pereira Barreto – SP contará com as seguintes etapas:

· Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

· Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

· Prova prática apenas para alguns cargos, de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 2 de abril de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso Pereira Barreto SP, como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.