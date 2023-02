Performance de Sam Smith e Kim Petras em ‘Unholy’ no Grammy provoca indignação e reclamações da FCC

Sam Smith dar Kim em Petra irritou muitos telespectadores que apresentaram reclamações à CBS e à FCC sobre sua performance “Unholy” no Grammy.

Muitos alegaram que a performance era um livro de adoração ao diabo e ficaram chocados com as imagens mostradas na TV … com um deles acrescentando: “Vou cancelar meu serviço de televisão devido a isso.” Parece um pouco extremo.