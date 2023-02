Performance espetacular de Harry Styles de “As It Was” no BRIT Awards

Estilos de Harry abriu o BRIT Awards 2023 com seu sucesso no topo das paradas “Como era” na O2 Arena em Londres na noite de sábado.

Artistas britânicos e internacionais se reuniram na arena lotada para celebrar o melhor da música britânica, com Harry Styles levando para casa os prêmios de Álbum do Ano, Artista do Ano, Canção do Ano e Melhor Artista Pop/R-and-B.

O show agradou fãs de todos os gêneros, com apresentações de Wet Leg, Lewis Capaldi, Stormzy, Sam Smith e Kim Petras, Cat Burns e Lizzo-who apresentou um medley de sucessos de seu álbum “Special”.

O vencedor do Produtor do Ano, David Guetta, também subiu ao palco para se apresentar ao lado de Sam Ryder, Becky Hill e Ella Henderson.