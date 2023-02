Pesos noturnos do Bellator 290: Henry Corrales lidera com ganho noturno de 26,6 libras, 2 lutadores suspensos das divisões

Dois lutadores serão forçados a subir de peso para futuras lutas na Califórnia após seus dramáticos ganhos de peso no Bellator 290, incluindo o veterano peso-pena Henry Corrales, que liderou o card com um ganho de 26,6 libras entre a pesagem e a noite da luta.

A Comissão Atlética do Estado da Califórnia (CSAC) divulgou na segunda-feira o relatório de peso da noite da luta do evento para o MMA Fighting, que acompanha os ganhos que os atletas fazem antes de pisar na jaula.

Corrales pesava 172,2 libras na noite da luta, depois de inicialmente subir na balança com 145,6 libras para sua luta no peso pena com Akhmed Magomedov, que venceu por decisão unânime. Esse aumento de 18 por cento foi empatado com o maior aumento de todos os 28 lutadores que competiram no card de 4 de fevereiro, levando os oficiais do CSAC a suspender Corrales de lutar até 145 libras em eventos futuros regulados pelo CSAC.

Alejandra Lara recebeu a outra suspensão de peso local depois de pesar 148,6 libras na noite da luta por sua luta de 128,8 libras contra Diana Avsaragova, que ela perdeu por decisão dividida. Lara inicialmente pesava 125,8 libras, o que significa que seu ganho de 22,8 libras antes da noite da luta representou um aumento de 18% em seu peso corporal total. Lara não poderá competir na divisão peso mosca na Califórnia daqui para frente.

Os lutadores podem apelar de suas suspensões de peso, fornecendo autorização médica para competir com segurança em um determinado peso.

Notavelmente, os headliners da noite – pesos pesados ​​Ryan Bader e Fedor Emelianenko – perderam peso entre as pesagens e a noite da luta. Bader caiu de 234,4 libras para 231,8 na noite da luta, enquanto Emelianenko caiu de 236,2 libras para 235,4.

Bader finalmente derrotou Emelianenko por nocaute técnico no primeiro round para defender seu título dos pesos pesados ​​do Bellator. A luta marcou a aposentadoria de Emelianenko do MMA.

A lista completa dos pesos da noite de luta do Bellator 290 pode ser conferida abaixo.