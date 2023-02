PÉSSIMA NOTÍCIA para estes brasileiros que usam a Gasolina

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) fez um levantamento sobre o preço atual da gasolina nos postos de combustíveis de todo o país. Foi constatado uma grande variação de valores em algumas regiões da federação, um pouco acima da média encontrada no Brasil.

O estudo observou a variação de preço do combustível nas últimas semanas em todo o território nacional. Todavia, deve-se observar que o motorista deve ficar atento sobre a mudança nos postos de gasolina, visto que em algumas regiões houveram grandes variações ao longo do período.

O estado que apresentou a maior valorização dos valores praticados nos postos de combustíveis sobre a gasolina foi o Ceará, que expôs os preços mais altos em sete semanas seguidas. De acordo com a ANP, o produto estava custando uma média de R$5,69. O combustível mais barato encontrado estava custando R$4,79.

O valor da gasolina no Ceará é considerado um recorde na comparação com outros estados do país. Por outro lado,, é preciso que os donos de automóveis preparem seus bolsos, pois, de acordo com o levantamento, o preço do combustível tem variado bastante, algumas semanas mais barato, outras, mais caro.

Valorização da gasolina

A gasolina mais cara do Ceará foi encontrada em um posto de combustível custando cerca de R$5,99. Segundo a ANP, o segundo lugar no ranking, de acordo com seu levantamento, ficou para Roraima, com o litro custando R$5,66. Vale ressaltar que a mais barata é a de Amapá, com o litro custando em média, R$4,72.

É importante observar que o preço da gasolina no Ceará tem se diferenciado da tendência de queda do combustível na maioria dos estados do país. Nesta semana houve uma queda na média nacional dos valores negociados nos postos de combustíveis em várias regiões do Brasil.

Preço dos combustíveis negociados

De acordo com a média nacional, a gasolina foi negociada a R$5,08 o litro, o que caracteriza um recuo de cerca de 0,78% em comparação aos R$5,12 da semana anterior. O combustível mais caro vendido nos postos onde foram feitos o levantamento custava R$6,99 o litro.

O estudo da ANP também observou a variação de preços do etanol em território nacional. A média do combustível ficou em R$3,80, ou seja, houve uma desvalorização, visto que na semana anterior ele custava R$3,82, o que caracteriza um recuo de 0,52%. O litro negociado mais caro no país ficou em R$6,49.

Em relação ao preço do diesel nos postos de combustíveis, houve um recuo nesta semana, em relação a anterior, passando de R$6,29 para R$6,23. A redução ficou então em 0,95%. O preço mais alto do combustível encontrado estava custando R$7,99.

Variação de preços pela Petrobras

A Petrobras, no dia 25 de janeiro, aumentou os preços da gasolina em 7,5% nas distribuidoras. Foi a primeira alta do combustível desde junho de 2022. Uma das causas da valorização é a cotação do petróleo e do câmbio, que fez com que os valores praticados no país ficassem abaixo dos preços no mercado externo.

A estatal tomou a decisão de aumentar o preço da gasolina nas distribuidoras, influenciadas pelo cenário internacional, relacionado aos valores praticados sobre as vendas do petróleo. Na quarta-feira (8/02), a Petrobras tomou o caminho contrário e reduziu o preço do diesel. Desse modo, o litro passou de R$4,50 para R$4,10.

Em relação ao reajuste nos postos de combustíveis, a variação de preços nas distribuidoras deve demorar para que os consumidores finais sintam a diferença. Em suma, isso se deve ao fato de que o preço negociado leva em consideração as porcentagens de distribuição e revenda. Os impostos, e a adição de biocombustíveis também entram no cálculo.

Analogamente, tanto o mercado externo, quanto às alterações da Petrobras sobre os valores negociados nas distribuidoras de todo o país, consequentemente influenciam nos preços da gasolina, do etanol e do diesel. De fato, espera-se que haja um aumento considerável dos mesmos em um curto período de tempo.