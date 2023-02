Petrobahia S.A. está EM BUSCA de colaboradores

A Petrobahia S.A., uma das primeiras distribuidoras regionais a entrar em operação no país, se tornando sinônimo de empreendedorismo na nova fase que se iniciou no setor de combustíveis, está em busca de novos funcionários em três estados do país. Dito isso, veja mais detalhes abaixo sobre os cargos:

Analista de Controle de Base – Rio Verde – GO – Efetivo;

Assistente de Controle de Base – Rio Verde – GO – Efetivo;

Assistente de Controle de Base – São Luís – MA – Efetivo;

Auxiliar de Operações – São Francisco do Conde – BA – Efetivo;

Auxiliar de Operações – Balsas – MA – Efetivo;

Laboratorista – Balsas – MA – Efetivo: Realizar análises químicas em produtos derivados de petróleo; Acompanhar e fazer aferição de equipamentos; Assegurar perfeito funcionamento dos equipamentos; Emissão e Controle de boletins de conformidade.

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Contando mais sobre a Petrobahia, é válido destacar que, hoje, a empresa continua aberta à inovação e atenta às oportunidades de mercado, contando com números expressivos. Ao todo, são seis bases de operações e uma rede com cerca de 70 postos revendedores espalhados entre Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Piauí e Pernambuco.

Além disso, a companhia ainda possui cerca de 1000 clientes ativos, distribuídos entre grandes consumidores e postos bandeira branca. São resultados diretamente ligados ao trabalho de uma equipe amplamente preparada e à manutenção de uma relação forte e fidelizada com seus clientes. Isto é, uma história de sucesso escrita a cada dia e movida a cada novo desafio.

