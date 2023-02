Petrobras anuncia redução de 40 CENTAVOS no preço do DIESEL

Os motoristas do país tiveram uma grande surpresa nesta semana. Isso porque a Petrobras anunciou uma redução de 8,9% no preço do litro do diesel A comercializado às distribuidoras do país.

O anúncio ocorreu um dia após diversas consultorias revelarem que o preço do diesel vendido pela Petrobras estava acima do mercado internacional. O problema é que a estatal se baseia justamente no exterior para definir os valores dos combustíveis, e esses dados abriram espaço para muitas reclamações de consumidores.

Com o reajuste anunciado pela Petrobras, o litro diesel A passará a ser vendido por R$ 4,10 às distribuidoras. Anteriormente, o preço do combustível era de R$ 4,50, ou seja, houve uma redução de 40 centavos por litro no valor do diesel.

Essa é a quinta redução consecutiva promovida pela Petrobras no preço do diesel, ao longo dos últimos sete meses. Aliás, confira abaixo as datas em que a estatal reduziu o valor do combustível comercializado para as distribuidoras do país:

5 de agosto de 2022: preço do litro caiu de R$ 5,61 para R$ 5,41

12 de agosto de 2022: preço do litro do caiu de R$ 5,41 para R$ 5,19

20 de setembro de 2022: preço do litro do caiu de R$ 5,19 para R$ 4,89

7 de dezembro de 2022: preço do litro do caiu de R$ 4,89 para R$ 4,50

8 de fevereiro de 2023: preço do litro vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10

Em resumo, a Petrobras reduziu em 26,9% o valor do diesel vendido para as distribuidoras nos últimos sete meses. Em valores absolutos, a queda foi de R$ 1,51, e isso ajuda bastante os consumidores do país, pois estas reduções tendem a chegar a eles. O problema é que de forma bem mais amena.

Consumidores pagam mais caro

A saber, os preços nos postos de combustíveis são bem mais altos que os das distribuidoras. Isso acontece porque há outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra. Por isso, a população deve pesquisar os preços mais econômicos.

Em suma, a Petrobras esclarece que, “considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba”.

De acordo com um levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do diesel era de R$ 7,32 na semana de 7 a 13 de agosto de 2022, logo após a primeira redução promovida pela Petrobras.

Já na semana passada, o valor médio nacional estava em R$ 6,39, o que representa uma queda nominal de 93 centavos. Esse recuo corresponde a 12,7%, taxa bem menor que a observada na relação entre Petrobras e distribuidoras. Em outras palavras, o consumidor continua pagando muito caro pelo diesel no país.

Se como for, a Petrobras informou que “essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos”.

Lei complementar também reduz preço do diesel

Além das reduções promovidas pela Petrobras, vale destacar o governo federal sancionou uma lei complementar em meados de 2022 para limitar a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os combustíveis.

Para quem não conhece, a lei federal limitou a alíquota de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre os seguintes produtos e serviços:

Combustíveis;

Energia elétrica;

Gás natural;

Telecomunicações;

Transporte coletivo.

Com a entrada da lei em vigor, os produtos e serviços acima passaram a ser considerados essenciais. Assim, a cobrança de uma alíquota acima da regra geral passou a ser inconstitucional.

Antes dessa lei, as taxas superavam a marca de 30% em alguns locais do país. No entanto, a lei limitou as alíquotas a uma taxa máxima de 18%, ajudando a reduzir o preço destes produtos e serviços no país.

Os consumidores que utilizam diesel foram beneficiados, uma vez que o preço do combustível passou a ficar mais barato, pois havia menos impostos a serem pagos. Contudo, essa vantagem parece ter ficado apenas no papel, porque a lei que limitou o ICMS não reduziu de maneira significativa o preço do diesel nos postos do país.

Seja como for, os consumidores torcem para que o combustível fique mais barato no país, aliviando o bolso dos brasileiros.