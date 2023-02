A Petz, um dos maiores ecossistemas do segmento pet presente no Brasil, está anunciando novas oportunidades de trabalho em várias regiões do país como, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, entre outros. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo referente a candidatura.

Petz abre OPORTUNIDADES de emprego pelo país

A Petz foi fundada com o intuito de entregar a melhor experiência entre os tutores e seus animais de estimação. Trata-se de uma das maiores plataformas de soluções completas para os pets presente em todo o território nacional.

Neste momento, a empresa anunciou novas oportunidades de trabalho em diversos lugares do Brasil. As vagas disponíveis requerem pessoas qualificadas e especializadas. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e os locais de atuação.

Ajudante Geral – Cuiabá/MT;

Estágio Técnico Veterinário – Brasília/DF;

Cientista de Dados Júnior – São Paulo;

Operador de Loja – São Vicente/SP;

Analista de Dados Júnior – São Paulo;

Consultor Comercial Veterinário Seres – São Paulo;

Assist. administrativo de Loja – São Paulo;

Designer de Criação Junior – Nova Iguaçu/RJ;

Supervisor de Loja – Criciúma/SC;

Assistente de Abastecimento – São Paulo;

Encarregado de Loja – Espírito Santo;

Tosador – Rio de Janeiro:

Assistente de Melhoria Contínua – São Paulo;

Encarregado de Setor (Exclusivo PCD) – Embu das Artes/SP;

Banhista e Tosador – Londrina/PR.

A seguir, acompanhe todas as informações sobre como efetuar a candidatura em um dos cargos anunciados e todas as orientações sobre as exigências e também requisitos da função almejada.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos. Em seguida, cadastrar um currículo atualizado para a empresa analisar.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.