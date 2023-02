Petz anunciou OPORTUNIDADES de emprego pelo país

A Petz é uma empresa que atua no segmento de varejo, mais precisamente no departamento de pet. No seu portfólio, a empresa oferece produtos para todos os tipos de animais de estimação. Recentemente, a corporação anunciou a abertura de novos cargos em suas unidades. Confira, a seguir.

A Petz é uma corporação que oferece produtos e serviços no segmento de pet no Brasil. Além de ter parceria com marcas conhecidas no mercado, a empresa tem a sua própria linha de produtos, que já soma mais de 300 itens.

Neste momento, a Petz opera por meio de 154 unidades de produção e comercialização, além de estar presente nos canais digitais, contando com o seu próprio e-commerce. No portal, todos os produtos podem ser encontrados através dos departamentos disponíveis na loja. Recentemente, a companhia anunciou a abertura de novos cargos dentro de suas unidades. As vagas divulgadas pela Petz foram:

Gerente de Loja – Belo Horizonte / MG;

Operador de Loja – Araçatuba / SP;

Encarregado de Setor Júnior – Mauá / SP;

Assistente Administrativo – Itajaí / SP;

Supervisor de Loja – Maceió / AL;

Fiscal de Loja – São Paulo / SP;

Auxiliar de Limpeza – Maceió / AL;

Tosador – Curitiba / PR;

Gerente de Loja – Olinda / PE.

Além do salário compatível com o mercado, a Petz também disponibiliza outros benefícios aos seus funcionários, incluindo auxílio farmácia, desconto em produtos da rede, cesta básica, assistência médica, seguro de vida e licença PETernidade.

Como se candidatar

A Petz oferece um ambiente transparente e ético em todas as suas unidades, e isso não é diferente no momento de contratar novos talentos.

No processo seletivo, o candidato é recebido de forma calorosa e receptiva por parte de todos os envolvidos. Para se candidatar e ter a chance de conquistar uma das vagas apresentadas acima, basta entrar no site 123empregos.

