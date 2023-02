Phil Neville sobre Messi e Busquets: trazê-los para a MLS seria uma virada de jogo

Tele contrata de Lionel Messi e Sergio Busquets estão definidos para expirar no final da temporada e ambos os jogadores foram vinculados a uma mudança para a MLS.

Inter Miami treinador Phil Neville confirmou que sua equipe estaria disposta a trazer os dois ex-companheiros de equipe em Barcelona e afirmou que suas chegadas em potencial dariam um grande impulso à marca MLS.

“Queremos trazer os melhores jogadores do mundo para este clube de futebol”, neville disse ao The Times.

“Messi e Busquets são os dois que mais se destacam nos últimos anos. Eles são grandes jogadores que ainda seriam um grande benefício para esta organização. Para a MLS, seria uma virada de jogo.

“Desde que cheguei ao Miami, acho que estamos ligados a todos os melhores jogadores do futebol mundial. Sergio Ramos, Dani Alves, Robert Lewandowski, Willian, Cesc Fabregas, Luis Suarez… todos eles você pode recitar.

“Vamos estar sempre ligados aos melhores jogadores do mundo. Tivemos Gonzalo Higuan e Blaise Matuidi.

“Agora temos a oportunidade de trazer alguns novos jogadores designados [who fall outside the league’s salary cap] após suas aposentadorias”.