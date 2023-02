Philadelphia Eagles e a surpreendente reviravolta que os colocou no Super Bowl LVII

Tele Philadelphia Eagles retornar ao seu quarto Super Bowl na história da franquia e tentará vencê-lo pela segunda vez depois de triunfar no Super Bowl LII quando superou Tom Brady e a Patriotas da Nova Inglaterra.

Para retornar ao jogo do título da NFL contra o Kansas City Chiefs, Filadélfia precisava de uma reestruturação completa, com apenas seis jogadores que venceram aquele jogo e uma nova comissão técnica restante.

Centro Jason Kelce e guarda direito Isaac Seumalo são os jogadores ofensivos restantes daquele time campeão da NFL, enquanto o lado defensivo Brandon Graham e ataque defensivo Fletcher Cox permanecem, enquanto há outros jogadores de times especiais sobrevivendo em águiasfield goal e extra point kicker Jake Elliot e centro longo Rick Lovato.

No jogo disputado em Minneapolis, Kelce jogou o jogo inteiro, enquanto Graham fez a única captura Brady para águiasenquanto Elliot ligado em três gols de campo e dois pontos extras no Filadélfiavitória de 41 a 33 sobre o patriotas.

volume de negócios das águias

Quarterback Jalen dói chegou à Filadélfia na segunda rodada do Draft 2020 e tentará repetir o que Nick Foles fez cinco anos atrás.

Foles, uma das histórias mais surpreendentes da NFL, foi o MVP do Super Bowl LII, mesmo sendo o passador reserva do time, mas uma lesão em Carson Wentz abriu as portas para uma das histórias mais memoráveis ​​da NFL.

Dores vieram como Wentzreserva, mas lesões e desempenhos inconsistentes o levaram a deixar o time, e Machuca assumiu o cargo inicial.

Foles é agora Jacksonvillebackup de, enquanto Wentz tem o mesmo trabalho de segundo zagueiro com o Indianapolis Colts.

Sirianni e sua ascensão precoce com Eagles

Na posição de treinador principal, Doug Peterson foi quem deu o águias aquele anel do campeonato da NFL, mas após a temporada de 2020 ele foi dispensado e agora é o técnico do Jacksonville Jaguarsentão ele está mais uma vez ao lado de Foles.

sírios chegou como seu substituto para a temporada de 2021, e em apenas duas temporadas conseguiu na Filadélfia ter o melhor recorde da NFC e levar o time a mais um Super Bowl.

Os outros dois Super Bowls, o águias jogou foram derrotas.

No Super Bowl XV, eles perderam para o Oakland Raiderse no Super Bowl XXXIX para o patriotas.