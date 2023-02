PicPay: descubra as vantagens de se utilizar o aplicativo

Criado por uma Fintech Brasileira em 2012, o PicPay é uma instituição financeira digital que tem obtido grande sucesso no Brasil. Todavia, seu aplicativo possibilita a criação de uma carteira digital que permite aos seus usuários, fazer pagamentos, transferências eletrônicas e muitas outras funções.

Analogamente, os clientes do banco digital possuem uma série de benefícios e vantagens, o que fez com que a empresa conquistasse um grande número de clientes. Os seus usuários podem fazer compras, parcelamentos e movimentações financeiras utilizando o aplicativo e as funcionalidades do PicPay.

Uma das grandes vantagens a se destacar é o Rendimento Automático de Certificados de Depósitos Interbancários (CDI), com uma renda automática de 102%. Neste caso, é o maior entre as instituições financeiras do país. Além disso, ele permite o cashback em compras de lojas parceiras da fintech.

O aplicativo PicPay possui uma função interessante, relacionada ao débito, onde seus usuários podem pagar suas contas diretamente do saldo de sua carteira digital. Em relação ao crédito, o serviço disponibilizado oferece pontos a seus clientes e um grande número de benefícios, sobre as empresas parceiras.

Aplicativo PicPay

A princípio, o usuário do banco digital que deseja adquirir um cartão de crédito PicPay deve ser maior de 18 anos. Além disso, a instituição financeira deverá fazer uma análise do mesmo. O aplicativo também permite a recarga do celular, através de uma operação que utiliza o saldo disponível em conta ou o limite de crédito.

Vale ressaltar que os usuários que tiverem a necessidade, poderão adquirir empréstimos e abrir uma conta para empresas, que tem como benefício, facilitar o controle de caixa, utilizando algumas funções do aplicativo específicas. Sendo assim o banco digital também é atraente para pessoas jurídicas.

Analogamente, o PicPay também oferece a seus clientes alguns outros benefícios, como a ferramenta de pagamento por aproximação, que torna possível a seus usuários, pagar suas compras, sem ter a necessidade de inserir o cartão físico nas maquininhas ou ainda digitar a sua senha no aparelho.

Uma outra função do aplicativo que merece destaque é a de Open Finance, que possibilita aos clientes do banco digital, organizar seus gastos e orçamento em um grande número de instituições financeiras e cartões de crédito. O serviço oferece também o pagamento via PIX, que pode ser bastante útil.

Serviços financeiros

O cartão de crédito e de débito oferecido pelo PicPay é gratuito, ele pode ser físico ou virtual. O cliente pode pagar suas compras de uma só vez ou parcelar. O aplicativo faz o dinheiro de seus usuários render bastante, e pode ser utilizado para pagamentos, transferências ou ainda, para saques.

Aliás, para os clientes do banco, o aplicativo facilita o controle de tudo que entra e sai de sua conta, com praticidade, agilidade e segurança. O usuário pode obter todas as vantagens diretamente de seu aparelho celular, obtendo, inclusive, uma série de descontos, o que torna o banco digital bastante interessante.

Em síntese, a instituição oferece a possibilidade de se fazer a recarga de cartão de transportes e do pagamento de serviços de streaming, de séries e filmes diretamente pelo celular. O banco digital está disponível para pessoas jurídicas através do plano PicPay empresas e de pessoas físicas, no PicPay Pro.

No caso das transferências financeiras, o banco afirma que se preocupa com a transparência de suas operações, o cliente não precisa pagar por taxas e tarifas escondidas. Através da carteira PicPay, ele pode fazer tudo pelo seu celular, com a possibilidade de renda de seu dinheiro e economizando tempo.

Conclusão

O banco digital também oferece a seus clientes a Central de Segurança PicPay, que apresenta a seus usuários, várias dicas para se proteger de fraudes e de golpes que podem ser feitos por pessoas mal intencionadas utilizando o aplicativo da empresa. Dessa maneira, pode-se utilizar o app com tranquilidade.

Os usuários do PicPay movimentam mensalmente, cerca de R$6.8 bilhões em transações. Em síntese, ele possui mais de 60 milhões de usuários, o maior número entre os aplicativos financeiros do país. São mais de cinco milhões de estabelecimentos conveniados. A empresa conta com 3.600 colaboradores.

A fintech PicPay foi uma das primeiras instituições financeiras digitais em todo o mundo a apresentar carteiras digitais com código QR code. Para baixar o aplicativo o cliente deve ir ao site da empresa. Em conclusão, o app está disponível tanto para celulares com o sistema operacional Android, quanto iOS.