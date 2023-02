Pioneiro do hip hop Trugoy the Dove, co-fundador do De La Soul, morre aos 54 anos

Dávido Jude Jolicoeur, amplamente conhecido como Trugoy, a Pomba e um dos membros fundadores do trio de hip-hop De La Soul, de Long Island, morreu. Ele tinha 54 anos.

Seu representante Tony Ferguson confirmou os relatórios domingo. Nenhuma outra informação estava disponível imediatamente.

Nos últimos anos, Jolicoeur disse que estava lutando contra uma insuficiência cardíaca congestiva e usava um desfibrilador LifeVest. da alma fez parte do tributo ao hip-hop no Grammy Awards na semana passada, mas Trugoy não estava no palco com seus colegas de banda.

Homenagens surgiram nas redes sociais logo após a notícia ser divulgada no domingo.

“Dave! Foi uma honra dividir tantos palcos com você”, escreveu o rapper Paizão Kane No instagram.

rapper Erick Sermão postou no Instagram que “Este dói. De Long Island de um dos melhores grupos de rap do Hiphop # Delasoul #plug2 Dave faleceu, sua falta será sentida … RIP.”

Young Guru acrescentou: “Descanse em paz, meu irmão. Você foi amado. @plugwondelasoul, eu te amo, irmão, estamos aqui para você. Sorrisos, eu te amo, mano. Isso é uma loucura” e DJ Semtex escreveu que eram “notícias de partir o coração”.

O showrunner de “Luke Cage” e jornalista de hip-hop Cheo Hodari Coker escreveu no Twitter que: “Você não entende o que De La Soul significa para mim. A existência deles me disse, um nerd negro de Connecticut que sim, o hip-hop pertence para você também, e Trugoy era o equilíbrio, McCartney para Pos Lennon, Keith para seu Mick. Esta é uma grande perda.”

Jolicoeur nasceu no Brooklyn, mas foi criado no Amityville área de Long Island, onde conheceu Vincent Mason (Pasemaster Mase) e Kelvin Mercer (Posdnuos) e os três decidiram formar um grupo de rap, cada um assumindo nomes distintos. Trugoy, disse Jolicoeur, estava ao contrário para “iogurte”. Mais recentemente, ele era chamado de Dave.

O primeiro álbum de estúdio de De La Soul, “3 Feet High and Rising”, produzido por Prince Paul, foi lançado em 1989 pela Tommy Boy Records e elogiado por ser uma contraparte mais alegre e positiva de ofertas de rap mais carregadas, como “Straight Outta Compton” do NWA. ” e “It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back” do Public Enemy, lançado apenas um ano antes.

Amostrando todos, de Johnny Cash e Steely Dan a Hall & Oates, De La Soul sinalizou o início do hip-hop alternativo. Na Rolling Stone, o crítico Michael Azerrad chamou-o de o primeiro “disco de hip-hop psicodélico”. Alguns até os chamavam de grupo hippie, embora os membros não gostassem muito disso.

Em 2010, “3 Feet High and Rising” foi adicionado ao National Recording Registry pela Biblioteca do Congresso por seu significado histórico.

“É uma obra-prima do hip-hop para a época em que foi lançado”, disse Jolicoeur à Billboard no início deste ano. “Acho que o elemento daquela época do que estava acontecendo na música, no hip-hop e em nossa cultura, acho que acolheu isso e abriu mentes e espíritos para ver e tentar coisas novas e diferentes. … Acho que a inocência que tínhamos naquela época era corajoso, mas estávamos em uma época em que a inocência era tão legal. Não samplear James Brown, mas samplear Liberace; acho que foi chocante (quando) nós saímos (que) sampleamos Liberace. Eu não Não sei se teria o mesmo impacto (agora).”

Eles seguiram com “De La Soul Is Dead”, em 1991, que foi um pouco mais sombrio e mais divisivo com os críticos, e “Buhloone Mindstate” e “Stakes is High”, em 1993 e 1996, respectivamente.

De La Soul lançou oito álbuns no total e em março faria sua estreia no serviço de streaming, no Spotify, Apple Music e outros, após uma longa batalha com a Tommy Boy Records sobre questões legais e editoriais. A aquisição em 2021 da Tommy Boy Records pela Reservoir, com masters de nomes como De La Soul, Queen Latifah e Naughty By Nature, ajudou a mover as coisas e o catálogo completo foi programado para estrear em 3 de março.

“Você acha que é dono de suas coisas e que agora está no controle de cruzeiro, esperando que os cheques cheguem. Mas não é assim. Há muito o que fazer”, Querido disse à Billboard. “Você precisa de colaboradores, precisa de ajuda, precisa retrabalhar de volta ao sistema e não necessariamente ser o único comissário deste projeto. Você precisa de aliados, precisa de empresas com quem trabalhar, precisa de pessoas para contratar e nós Aprendemos uma grande lição com isso. Definitivamente, não foi apenas: “Recuperamos nossos mestres!” Não é isso.

Ao longo dos anos, o grupo foi indicado a seis prêmios Grammy, ganhando um de Melhor Colaboração Vocal Pop para o Gorillaz canção “Feel Good Inc.”

Durante a pandemia, disse ele, houve conversas sobre álbuns solo e ramificações – o que não era novidade.

“Nós nos apoiamos nessas ideias, mas, ao mesmo tempo, acho que a mágica realmente acontece quando somos nós três”, disse ele. “Não estou tentando decifrar essa fórmula e acho que ninguém mais está.”

Questionado sobre o conselho que daria aos grupos sobre como permanecer juntos, ele disse que você tem que lutar, mas lembre-se de que está lutando pelo time.

“Às vezes é sobre dinheiro, mas há um elemento de: não nos damos bem porque não fomos honestos um com o outro. Supere essa honestidade, siga em frente e continue – porque é bom continuar. Lute contra isso saia, coloque tudo para fora e volte sabendo que você está lutando pelo time”, disse ele.