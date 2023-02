Sdesde que se soube que Gerard Piqué estava romanticamente envolvido com Clara Chia, ambos estiveram no centro das atenções da mídia. Primeiro falaram sobre como e quando se conheceram, enquanto aos poucos mostravam seu amor em público. Mas então veio a música de Shakira com Bizarrap, que trouxe os dois de volta aos holofotes.

E quando parecia que as águas tinham se acalmado, Piqué e Clara Chia estão de volta nas notícias. E parece que é muito complicado para eles levarem a relação com naturalidade. Um vídeo foi carregado no TikTok no qual o ex-jogador e sua namorada foram supostamente expulsos de um restaurante japonês em Barcelona.

Piqué e Clara Chia saem de um restaurante: O dono era fã de Shakira e se recusou a atendê-los?

Vídeo do TikTok mostra Piqué e Clara Chia saindo de restaurante

E o mais chocante teria sido o motivo: aparentemente o dono era fã de Shakira e quando o casal entrou no restaurante, o garçom se recusou a atendê-los. Conta-se que Clara Chia ficou muito chateada quando saiu do restaurante. No vídeo é possível ver apenas os dois entrando no carro e alguns usuários afirmam que o motivo da expulsão foi que o dono era fã do cantor colombiano.

No vídeo, é verdade que a jovem é vista aborrecida antes de entrar no carro e que também deu largas a esta opção. Piqué está atrás dela o tempo todo e então eles se separam para entrar no carro. No vídeo está escrito este texto: “Clara Chia e Pique saíram para comer em um restaurante e o dono é fã de Shakira e correu pessoalmente para Clara Chia Marti”.

Claro, estamos falando do TikTok e o que está escrito lá não deve ser acreditado sem verificação.