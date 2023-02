Piqué é criticado por deixar os filhos na chuva em frente à casa de Shakira

Fapós a sua separação, cada movimento e ação de Shakira e Gerard Piqué está sendo analisado detalhadamente.

São vários os jornalistas que, essencialmente, montam guarda à frente da casa dela para presenciar os momentos em que pique deixa os filhos sem ver a ex-parceira.

Shakira cruza com Gerard Piqu e… o ignora completamente!

Seus dois filhos, Sasha e Milão, passe algum tempo com o pai. Mas, a última vez pique teve que entregar seus filhos, as câmeras flagraram algo que irritou muitas pessoas que viram o vídeo nas redes sociais.

A agência Europa Press compartilhou um clipe mostrando as duas crianças saindo de piquecarro para entrar na casa da mãe. No entanto, tiveram que esperar um pouco antes de poderem entrar e, com isso, ficaram molhados devido ao mau tempo, já que chovia e ventava muito em Barcelona.

As crianças estavam na rua até Shakira abriu a porta e pique saiu assim que ambos entraram em casa.

Críticas à paternidade de Piqué

“Que pai horrível, não os ajuda com as malas, nem se despede deles com amor, e coitado Milão mal conseguia segurar a mala”, dizia um dos comentários.

“Que pai amoroso… o que os filhos querem é ver a mãe logo”, disse outro, sarcasticamente.