Piqué fala sobre Shakira pela primeira vez desde a separação

Gerard Piqué tem estado nas manchetes por muitas razões diferentes ultimamente, como sua separação com Shakirabem como a criação dos InfoJobs da Kings League, que fizeram do ex-zagueiro blaugrana um tema constante em diversos setores da sociedade.

No entanto, durante todo esse tempo, ele falou muito pouco sobre sua separação da cantora colombiana.

Foi só agora, em entrevista ao TikToker John Nelliscomo revelou El Programa de Ana Rosa, que ele falou sobre isso pela primeira vez.

Antes de tudo, porém, ele falou um pouco sobre como era sua vida naquela época.

“Foi uma loucura, não assisti nenhum dos [World Cup] partidas, exceto a final. Precisei me desligar e sair de férias uns dias, os últimos meses foram complicados para mim, precisei me desligar do futebol”, explicou.

Finalmente menciona Shakira

O nome do cantor surgiu quando o TikToker perguntou quem era seu contato mais conhecido em sua agenda.

“Eu diria… Shakira, que era minha parceira”, diz ele, que é a primeira vez que a menciona publicamente desde o rompimento.

Pouco depois, acrescenta que seria ela desde que não estivesse relacionada com o mundo do futebol “porque no futebol Cristiano [Ronaldo] é o mais seguido no mundo.”

Depois disto, Cristina Tarrega, no próprio programa, considerou ter sido um gesto bastante correcto por parte do ex-jogador de futebol, visto que tem outros conhecidos muito famosos.

“Acho muito elegante o que ele fez, porque sei que ele tem contatos em todo o mundo, talvez muito mais famosos, mas ele deu a ela esse lugar.

Segundo ela, pode ser um pequeno sinal de ‘cordialidade’ com a ex-companheira depois de tudo o que aconteceu entre eles nos últimos meses.