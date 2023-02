A Piracanjuba é uma das marcas mais queridas entre os brasileiros e desde a sua fundação vem nutrindo e cuidando das pessoas através de qualidade e alto padrão. Para continuar alcançando esse sucesso, a empresa disponibilizou novas vagas de trabalho em diversos lugares do Brasil. Confira, a seguir.

Piracanjuba oferece novos EMPREGOS em todo o Brasil

A Piracanjuba se destaca como uma das maiores empresas atuando na produção de laticínios do Brasil e possui o compromisso de cuidar das famílias brasileiras através de produtos de alto padrão e saudáveis, além de preço justo. Por trás de todo sucesso, a companhia conta com uma grande equipe de profissionais que trabalham duro para que ela cresça cada vez mais.

Nesta data, novas vagas de emprego foram abertas para aqueles que desejam crescer profissionalmente, agregando no crescimento das atividades da empresa.

A seguir, veja as oportunidades disponíveis pela empresa e certifique-se de se encaixar em todos os requisitos e exigências estipuladas para os cargos almejados. Algumas vagas solicitam, inclusive, que o candidato tenha pelo menos 6 meses de experiência na área.

Assisten. de Estoque e Expedição – Boa Vista de Goiás/GO;







Supervis. de Transporte de Leite – Minas Gerais;







Comprador PL (Materiais Indiretos) – Goiânia/Go;







Auxil. de Laboratório (Exclusivo PCD) – Boa Vista de Goiás/GO;







Coorden. Jurídico Tributário – Goiânia/GO;







Assisten. de SAC – Goiânia/Go;







Engen. de Projetos PL – Goiânia/GO;







Assisten. ADM de Transporte – Três Rios/RJ;







Espec. Financeiro – Goiânia/Go;







Supervis. de Compra de Leite – Unaí/MG.

Veja também: EMS divulgou novas vagas de EMPREGO em São Paulo e Brasília

Como se candidatar

Aos que possuem interesse em se inscrever nas vagas divulgadas e participar do processo seletivo, basta seguir as orientações publicadas no site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.