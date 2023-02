Piracanjuba tem novos EMPREGOS em várias regiões do Brasil

A Piracanjuba é uma rede brasileira que opera no segmento de laticínios, fundada no interior de Goiás. Atualmente, a marca é uma das referências no seu segmento, sendo a 6ª mais escolhida pelas famílias brasileiras. Confira, a seguir, as vagas de emprego disponíveis na empresa.

A Piracanjuba é uma empresa brasileira que oferece produtos do segmento de laticínios. Fundada no interior de Goiás, a corporação está presente em todo o território brasileiro, levando uma infinidade de mercadorias às famílias do país.

Atualmente, a corporação conta com mais de 3 mil funcionários que trabalham com muito empenho e dedicação. Por conta disso, a Piracanjuba está sempre inovando nos seus produtos, que já somam mais de 180.

Há pouco tempo, a empresa abriu um novo processo seletivo para preencher cargos em aberto na sua equipe corporativa. Dentre as vagas disponíveis para candidatura, estão:

Eletricista – Maravilha / SC;

Comprador Junior – Goiânia / GO;

Jovem Aprendiz – Nova Ramada / RS;

Recepcionista – Goiânia / GO;

Engenheiro de Projetos – Goiânia / GO;

Auxiliar Administrativo – Jataí / GO;

Operador de Máquinas – Nova Ramada / RS;

Analista de Infraestrutura – Goiânia / GO;

Serviços Gerais – Itapejara d’Oeste / PR;

Auxiliar de Expedição – Governador Valadares / MG.

Veja também: Record TV abre vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

A Piracanjuba está sempre inovando sua equipe corporativa, abrindo novas vagas de emprego o tempo todo. Assim, a corporação consegue atrair novos talentos e potencializar os serviços prestados pelo time.

Para concorrer às vagas disponíveis na Piracanjuba, basta entrar no site 123empregos e seguir as instruções necessárias.

Mantenha-se atualizado diariamente com as vagas de emprego anunciadas aqui, no Notícias Concursos, e participe dos principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas. Certifique-se de cadastrar o currículo corretamente em todas as oportunidades disponíveis.