PIS/PASEP 2023: Como consultar o saldo por aplicativo? Confira o passo a passo

A partir da próxima segunda-feira (6), os trabalhadores poderão consultar o valor do seu abono salarial PIS/PASEP. Este ano, o Governo Federal contemplará os cidadãos que trabalharam com a carteira assinada e cumpriram os demais requisitos em 2021.

O pagamento é feito anualmente e atende os trabalhadores que recebem até dois salários mínimos. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil são as instituições financeiras que administram o abono, sendo PIS e PASEP, respectivamente.

Ambos os bancos possuem aplicativos que permitem consultar as contas de maneira rápida e fácil. Vamos te mostrar como a seguir!

Quem receberá o abono salarial PIS/PASEP em 2023?

Confira os critérios para receber o benefício a seguir:

Estar inscrito no sistema PIS/PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter exercido atividade de trabalho formal (carteira assinada) por pelo menos 30 dias em 2021;

Ter recebido salário mensal de dois salários mínimos ou menos em 2021;

Ter os seus dados enviados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou e-Social pela empresa contratante.

Qual o valor do abono salarial PIS/PASEP em 2023?

O valor da parcela do PIS/PASEP depende do tempo trabalhado com a carteira assinada no ano de apuração. Desse modo, quanto mais tempo trabalhado dentre os 12 meses, maior será o valor do benefício. Veja as proporções:

1 mês trabalhado – R$ 108,50;

2 meses trabalhados – R$ 217,00;

3 meses trabalhados – R$ 325,50;

4 meses trabalhados – R$ 434,00;

5 meses trabalhados – R$ 542,50;

6 meses trabalhados – R$ 651,00;

7 meses trabalhados – R$ 759,50;

8 meses trabalhados – R$ 868,00;

9 meses trabalhados – R$ 976,50;

10 meses trabalhados – R$ 1.085,00;

11 meses trabalhados – R$ 1.193,50;

12 meses trabalhados – R$ 1.302,00.

Como consultar o saldo do PIS/PASEP pelo aplicativo?

Saldo do PIS

Para verificar o benefício do Programa de Integração Social (PIS) na Caixa Econômica, siga esses passos:

Baixe o aplicativo Caixa Trabalhador, disponível para Android e iOS; Entre com seu CPF; Cadastre-se com todos os dados solicitados; Verifique o e-mail de confirmação enviado; Abra o app com sua senha; Selecione “Meu NIS” no menu para ver seu PIS (o mesmo número do NIS).

Saldo do PASEP

Para consultar o abono do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) pelo BB, veja a orientação abaixo:

Baixe o aplicativo oficial do PASEP, disponível no Google Play e no App Store; Abra o app e clique na opção “Acessar Conta”; Insira seu CPF e crie uma senha de acesso, caso ainda não tenha feito o cadastro; Confirme a conta ao acessar o e-mail de verificação enviado para o endereço cadastrado; Após a confirmação, faça o login no aplicativo com sua senha; No menu principal, clique na opção “Consultar Saldo” e visualize o saldo atual do seu PASEP.

Calendário de pagamentos PIS/PASEP

Funcionários de empresas privadas (PIS):

Nascidos em janeiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em fevereiro: recebem em 15 de fevereiro;

Nascidos em março: recebem em 15 de março;

Nascidos em abril: recebem em 15 de março;

Nascidos em maio: recebem em 17 de abril;

Nascidos em junho: recebem em 17 de abril;

Nascidos em julho: recebem em 15 de maio;

Nascidos em agosto: recebem em 15 de maio;

Nascidos em setembro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em outubro: recebem em 15 de junho;

Nascidos em novembro: recebem em 17 de julho;

Nascidos em dezembro: recebem em 17 de julho.

Servidores públicos (PASEP):

Inscrição com número final 0: recebem em 15 de fevereiro;

Inscrição com número final 1: recebem em 15 de março;

Inscrição com número final 2: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 3: recebem em 17 de abril;

Inscrição com número final 4: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número final 5: recebem em 15 de maio;

Inscrição com número fina 6: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 7: recebem em 15 de junho;

Inscrição com número final 8: recebem em 17 de julho;

Inscrição com número final 9: recebem em 17 de julho.