De acordo com informações oficiais do Nubank, com o Pix no Crédito, o cliente pode fazer uso do limite do seu cartão de crédito em pagamentos via Pix.

Pix no Crédito: saiba como realizar um Pix com o cartão de crédito Nubank

O Nubank informa que é possível utilizar o Pix no Crédito para pessoas físicas ou jurídicas. Dessa forma, o seu pagamento é feito na hora, contudo, você pode pagar no seu ritmo. Basta realizar o Pix e selecionar o cartão para realizar o pagamento.

Transação parcelada

O Nubank explica que é possível utilizar o Pix no Crédito para pagar à vista na sua fatura ou parcelar em até 12 vezes. Dessa forma, o cliente deve simular as parcelas e conferir as taxas, antes de confirmar a atualização.

Sendo assim, para fazer o Pix no Crédito utilizando o cartão do Nubank, basta ter limite suficiente. O Nubank destaca que se o seu aplicativo não estiver com a função disponível, deverá aguardar essa visualização, já que a fintech informa que está liberando o Pix no Crédito para seus clientes de forma gradual.

Situações para usar o Pix no Crédito do Nubank

O Pix no Crédito pode ser utilizado em algumas situações pontuais. Visto que o cliente irá pagar juros. Sendo assim, o Pix no Crédito pode ser útil em algumas situações específicas. Por exemplo, para pagar por um serviço no qual o prestador não receba cartão de crédito.

Oportunidade

Para não perder uma oportunidade de negócio, caso algum produto de seu interesse esteja com um desconto muito considerável para pagamento à vista, em dinheiro ou Pix. No entanto, em uma situação como essa, o cliente deve considerar a comparação entre os encargos que serão cobrados no final da transação e o desconto dado pela empresa.

Emergência

Em lugares que não aceitam cartões é uma situação muito interessante para utilizar o Pix no Crédito. Quando surge uma situação emergencial. Visto que o Pix no Crédito pode ser bem interessante para quem precisa realizar um pagamento além do planejado, como se fosse um dinheiro emprestado que deverá ser pago posteriormente.

Analise os custos

Portanto, a opção do Pix no Crédito deve ser utilizada com cautela, considerando que ela tem custos para o cliente. Entretanto, ela pode ser uma opção bastante viável dentro de um processo que contemple suas particularidades através de um planejamento financeiro.

Sendo assim, essa pode ser mais uma opção para situações pontuais e emergenciais. Contudo, o pagamento via Pix no Crédito precisa ser contemplado no seu planejamento financeiro pessoal.