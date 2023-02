PIX será COBRADO para Pessoas Físicas: fato ou fake?

O método de pagamentos e transferências que o Banco Central lançou em 2020 tornou-se popular em pouquíssimo tempo. O PIX, atualmente, tem milhões de registros de chaves e uma enorme movimentação diária de dinheiro. Um dos motivos que levou os brasileiros a aderir rapidamente à modalidade é sua rapidez das transferências e a gratuidade.

Mas, com as alterações que o PIX sofreu no começo de 2023, várias notícias começaram a circular na Internet, algumas reais e outras falsas. Isso contribui para que a desinformação se espalhe, deixando dúvidas e incoerências sobre quais alterações são confiáveis. Então, uma notícia que vem tirando o sono de muitas pessoas é a cobrança de tarifa sobre cada transação do PIX para PF (Pessoas Físicas). E o Notícias Concursos, na matéria desta segunda-feira (13) contará se é real ou não.

Tarifa por PIX feito para Pessoa Física é real?

A mensagem acerca da tarifa cobrada em cada PIX feito para PF está circulando em muitos grupos nas redes sociais. Dessa forma, o alcance é inimaginável. Contudo, é importante frisar que não existe nenhum tipo de cobrança para o uso do serviço.

A fake news sobre o serviço pago neste ano de 2023 está circulando desde janeiro, mas o Banco Central já ressaltou que o produto é grátis e não deixará de ser. Sem contar que não existe nenhum plano em andamento que intencione a cobrança da modalidade de pagamentos.

Dada a alteração nas regras, empresas ou cibercriminosos podem aproveitar da desinformação dos cidadãos para aplicar golpes. O PIX não gera cobranças para as pessoas físicas, de acordo com a resolução BCB n° 19 de 1/10/2020, estendendo-se aos microempreendedores individuais.

A resolução determina que, em algumas situações, a cobrança pode ser feita, como no uso comercial. Com isso, se você estiver sendo cobrado, recomenda-se a não aceitação, uma vez que isso não deve acontecer.

Quais serão as alterações em 2023?

Entre as mudanças que ocorreram no Pix neste ano, está o fim dos limites de valor nas transações. Todavia, os limites diários em cada turno permanecem, ou seja, o diurno e o noturno. Agora, os usuários podem determinar quando esses períodos acontecem. Antes, o sistema tinha um padrão, de 20h até 6h, mas é possível trocar para 22h.

Outra mudança que pode influenciar também aqueles que utilizam o método frequentemente é sobre limite do PIX Saque e do PIX Troco. Este teve um aumento, passando de R$ 100,00 e R$ 500,00 respectivamente, dia e noite, para R$ 3.000 (dia) e R$ 1.000 (noite).