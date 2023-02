Planos de Janet Jackson para o Grammy são descartados, história ruim com o Super Bowl e a CBS

O Grammy quis homenagear Janet Jackson em grande estilo no fim de semana passado, mas o TMZ descobriu que essas conversas fracassaram após discussões sobre como abordar a maneira como a CBS tratou Jackson após sua infame performance no intervalo do Super Bowl.

Fontes conectadas ao Grammy nos dizem … o Grammy queria conceder a Janet um Prêmio de Impacto Global, mas houve um obstáculo. Os chefes da Recording Academy queriam que Janet participasse de um evento pré-Grammy com o Black Music Collective dias antes do evento principal para receber o prêmio, mas sua agenda não permitia.

A partir daí, somos informados de que as discussões giraram em torno de uma maneira de Janet receber a homenagem durante a transmissão real, mas isso apresentou outro problema … A CBS nunca fez as pazes com Janet por torná-la persona non grata após o mau funcionamento do guarda-roupa.

Era o Super Bowl XXVIII, transmitido pela CBS, quando Justin Timberlake rasgou a blusa de Janet, revelando seu seio. A rede recebeu uma tonelada de críticas sobre o incidente, e o CEO da CBS Les Moonves puxou o convite de Janet para o Grammy daquele ano.

Nossas fontes dizem que a equipe de Janet e os organizadores do Grammy começaram a falar sobre como a CBS poderia se desculpar ou descobrir uma maneira de reconhecer como ela foi tratada pela rede, mas as coisas ficaram muito complicadas e as negociações terminaram.

Como Janet não pôde comparecer ao evento Black Music Collective, ela não recebeu o Global Impact Award. Ela também não foi ao Grammy… o fato é que ela não vai lá há anos.



