PODE ou NÃO PODE fazer o empréstimo com depósito antecipado?

Muitas pessoas não têm certeza se devem fazer empréstimo com depósito antecipado. A questão é: isso é legal ou não? O Notícias Concursos responderá seus questionamentos na matéria desta quarta-feira (22).

Empréstimo com depósito antecipado é uma prática legal?

Logo de cara, podemos responder à pergunta famoso no universo de crédito pessoal: empréstimo com depósito antecipado é certo? Não! Nunca deposite nenhum valor para obter um empréstimo ou financiamento.

Depósitos antecipados a fim de obter produtos financeiros são ilegais. Em outras palavras, isso é uma farsa, um golpe. Se a empresa onde você busca o empréstimo exigir que se faça algo do tipo antes de assinar o contrato ou receber o valor acordado, cancele a transação imediatamente. Muitos golpistas usam várias desculpas para pedir dinheiro, sendo algo ilegal. Veja o que é mais comum.

Como golpistas tentam trapacear

Há alguns pontos clássicos, que são:

Fiador – O golpista lhe dirá a quem você precisa pagar o empréstimo para que isso aconteça. Isso é mentira. Os empréstimos pessoais e os com desconto em folha consideram apenas sua situação financeira;

Parcela antecipada – Não existe. O parcelamento é calculado com base na capacidade de pagamento do cliente. Como empresa, não se pode exigir valores antecipados antes que a pessoa obtenha um empréstimo. Isso é ilegal!;

IOF – O IOF é um imposto obrigatório cobrado sobre empresas de crédito. Contudo, seu valor se diluí no parcelamento e não quitado antes do empréstimo;

Aumentar o score – As pontuações de crédito são geralmente fornecidas por birôs como Serasa e Boa Vista. Não, você não pode aumentar esses números pagando algo dessa forma;

Seguro – Muitas empresas oferecem seguro ao contrair empréstimos. Por exemplo, é usado para quitar algumas parcelas em caso de desemprego. Mas esse pagamento adiantado é uma farsa. Tal como IOF, seguros são diluídos em parcelas;

Ameaças de processar – Isso pode parecer inacreditável, mas caso não se pague essas taxas ilegais, o golpista ameaçará processá-lo. Isso não vai acontecer. Primeiramente, ninguém é obrigado a pagar ou comprar nada, mas mesmo que o faça, a Lei de Proteção ao Consumidor garante que você pode desistir da compra (até mesmo do empréstimo).

Como verificar se os empréstimos são seguros?

Empresas sérias nunca pedem dinheiro adiantado por qualquer motivo. Mas, existem algumas maneiras de avaliar se a transação é séria. Procure o atendimento ao cliente no site da empresa. Ademais, se alguém falar com você pelo WhastApp, busque por telefones na Internet e ligue para esclarecer dúvidas.

Desconfie de propostas milagrosas. Ainda não existem no mercado empréstimos muito baratos para negativados. Se der demais, o santo duvidará, certo? Confira em sites como Google e Reclame Aqui. Lá, você verá o que as pessoas falam sobre a empresa e se ela é segura.

Então, qual seria o procedimento correto?

O processo de empréstimo geralmente ocorre:

Em um pedido de empréstimo, são fornecidos os dados pessoais para que as instituições financeiras possam analisar seu crédito;

Formalização do empréstimo, incluindo assinatura do contrato de empréstimo para formalizar seu crédito;

Recebimento do valor, geralmente depositando-o em sua conta-corrente;

Parcelamento, ou seja, você paga o valor total do empréstimo parcelado regularmente dentro do prazo de vencimento, ou deduz automaticamente seus benefícios no momento do desconto do vencimento do empréstimo.

Você notou que não há empréstimo com depósito antecipado em momento algum? Como agora você entende que essa prática é ilegal, tome cuidado ao procurar e avaliar o crédito. Mas, se eu for vítima do golpe? Então, se isso acontecer, não se desespere. Pare de falar com o golpista e vá até à delegacia para denunciar o crime.