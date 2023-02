O sucesso de um profissional durante uma entrevista de emprego é multifatorial, por isso, o candidato deve ter atenção ao seu comportamento para direcionar a sua postura de maneira assertiva.

Pontos assertivos para o candidato se direcionar na entrevista de emprego

A entrevista de emprego é uma oportunidade de apresentação relevante para o seu sucesso no mercado. Sendo assim, considere a entrevista de emprego como uma possibilidade assertiva de destacar seus pontos fortes e contornar seus pontos fracos.

No entanto, para que alcance suas objetividades é necessário se preparar, considerando a sua trajetória profissional. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações completas que reforcem o seu potencial profissional, destacando situações vivenciadas em empresas anteriores.

Destaque seus pontos fortes

Fale sobre a sua capacidade para lidar com metas; gerenciar projetos; otimizar fluxos; gerenciar equipes; dentre outros aspectos relevantes para o seu perfil profissional. Além disso, é cabível destacar a necessidade de direcionar o seu comportamento de forma relevante.

Sendo assim, não cruze braços e pernas; fale de maneira calma e tranquila; evite gestos excessivos; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo de recrutamento e seleção.

Seja resolutivo ao falar sobre situações que requerem melhorias

Ao falar sobre uma situação que requer melhoria, apresente uma solução orgânica. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa tímida, contudo, é relevante informar que pretende realizar um curso de teatro. Dessa forma, estará demonstrando senso de resolução e autoconhecimento profissional.

Conheça o site da empresa

É aconselhável ao candidato conhecer o site da empresa, já que a plataforma oficial da organização informa pontos relevantes sobre sua trajetória e os valores envolvidos.Assim sendo, o candidato se sentirá preparado para lidar com os diversos aspectos que envolvem o processo de recrutamento da seleção, elevando a sua confiança e desempenho durante o processo seletivo.

Não fique aquém de sua capacidade no mercado atual

Portanto, é importante que faça a adaptação dos pontos citados para não ficar aquém do seu potencial profissional. Visto que as empresas buscam talentos de forma objetiva com características importantes, como resiliência e proatividade.

Dessa forma, o candidato poderá evitar a autossabotagem profissional, algo que pode acontecer quando a ansiedade domina o seu comportamento durante o processo de seleção.

Para obter o devido destaque, o candidato deve se direcionar assertivamente durante o processo seletivo. Sendo objetivo nas suas perguntas e utilizando o espaço cedido ao candidato para tirar suas dúvidas, destacando pontos sobre a empresa, benefícios, planos de carreira etc.