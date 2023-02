A poupança pode ser inserida na sua rotina como um hábito por meio de um planejamento financeiro que considere suas particularidades, para isso, é importante que tenha clareza sobre suas metas e controle a sua rotina através de um aplicativo de finanças.

Pontos objetivos para viabilizar uma poupança flexível

Para obter sucesso em longo prazo é necessário considerar a sua rotina de consumo. Por isso, analisar seus impulsos de compra e fazer trocas econômicas são fatores que podem importantes para o direcionamento do seu planejamento financeiro pessoal.

Faça trocas econômicas e gradativas

No entanto, é válido destacar que estas trocas podem ser feitas de forma simples. Por exemplo, é possível trocar o seu cartão de crédito atual por um cartão de crédito sem tarifas. Ou ainda, é possível trocar a sua conta bancária comum por uma conta digital.

Ao realizar trocas como essas, é importante que direcione os valores para a poupança, pois serão valores irrisórios. Contudo, o seu foco deve estar na frequência de depósitos, ao visualizar o seu processo.

Ajuste o seu planejamento de forma periódica

Certamente, com o passar do tempo, poderá realizar os devidos ajustes e verificar outras possibilidades para gerar economia de forma mais eficiente, no que tange aos valores monetários.

Obviamente, deverá definir metas maiores e poupar valores fixos. Além disso, é possível conhecer o mercado de investimentos e analisar outras possibilidades de renda fixa, como o tesouro direto, por exemplo.

Considere outras opções de renda fixa

No entanto, caso o mercado de investimentos seja uma possibilidade, lembre-se de não deixar de planejar esse processo de forma objetiva. O seu planejamento deve ser feito de forma flexível para não gerar excesso de autocobrança.

Não abdique de controlar o seu processo

Pois, a autocobrança pode fazer com que abandone todo o seu fluxo. Sendo assim, seja flexível com o seu processo, mas não deixe de realizá-lo. Uma vez que ao deixar de planejar suas finanças, está deixando de controlar hábitos que podem ser nocivos no seu momento atual e que podem ser modificados de maneira orgânica.

Questione seus impulsos de compra

Ao realizar um processo de planejamento financeiro flexível poderá conceituar a poupança organicamente na sua rotina e questionar de forma natural os seus impulsos de compra. Por isso, é fundamental que não deixe de realizar um processo planejado, ainda que precise ajustá-lo periodicamente. Dessa forma, poderá obter resultados positivos e criar um caminho dinâmico para alcançar seus objetivos em curto, médio e longo prazo.