A entrevista de emprego deve ser conceituada pelo candidato como uma oportunidade objetiva de direcionamento de sua postura profissional. Por isso, é necessário conceituar a entrevista como uma forma resolutiva de alcançar seus objetivos profissionais.

Pontos relevantes para o candidato se destacar durante a entrevista de emprego

Pois quando a ansiedade domina o comportamento do candidato, ele fica aquém do seu potencial. Por isso, é necessário que tenha atenção aos seus gestos e direcione uma postura que comporte uma narrativa assertiva. Sendo assim, leve para a entrevista de emprego situações anteriores que exemplifiquem seus pontos fortes e contorne seus pontos negativos.

Seja resolutivo ao falar sobre seus pontos fracos

Por exemplo, é possível destacar que precisa ampliar o seu conhecimento sobre algum sistema específico dentro da sua área de atuação. Por isso, pode ser viável informar que já está realizando cotações com instituições para essa finalidade.

Ou ainda, é possível destacar que se conceitua como uma pessoa tímida, já que possui dificuldades para falar em público, entretanto é relevante informar que pretende realizar um curso de teatro.

Adote uma postura objetiva e participativa

O comportamento do candidato é fundamental dentro da avaliação feita pela empresa. Sendo assim, não cruze braços e pernas; evite gestos excessivos; controle o tom da sua voz; mantenha contato visual com a gestão; trabalhe a sua respiração etc.

Fale sobre situações positivas de forma orgânica

Ao falar sobre situações positivas, é relevante destacar a sua capacidade de alcançar metas; poder de persuasão em vendas; negociação; treinamento; desenvolvimento de pessoas; campanhas motivacionais; condução de reuniões; facilidade para construir o relacionamento com o cliente; dentre outros aspectos.

Além dos pontos citados, o candidato deve conhecer a empresa, considerando a sua trajetória e sua missão, visão e valores. Dessa forma, poderá analisar os fatores que direcionam a cultura da organização.

Conheça a missão, a visão e os valores da empresa

Visto que a análise sobre a cultura da empresa é um ponto de grande valia para que o processo seletivo seja resolutivo, considerando que uma cultura participativa tende a ser mais aberta do que uma cultura tradicional.

Além disso, esse direcionamento indireto também pode impactar a análise do candidato sobre a viabilidade da contratação, já que essa análise deve ser feita por ambas as partes.

Portanto, faça as devidas adaptações e adote uma postura participativa, de modo que a entrevista de emprego seja um processo orgânico que resulte em uma contratação eficiente e resolutiva.