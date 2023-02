O currículo do candidato deve ser construído de maneira assertiva e objetiva, por isso, é viável considerar a necessidade de direcionar informações e de tratar com objetividade os principais pontos de sua trajetória.

Pontos relevantes para o direcionamento do seu currículo profissional

O profissional de recrutamento e seleção realiza a triagem do currículo em pouco tempo, por isso, para que o seu currículo seja atrativo, ele deve ser objetivo, organizado e sucinto.

Dados pessoais: evite excessos e dados desnecessários

Os seus dados pessoais devem ser informados com clareza. Por isso, é viável evitar excessos de telefones para contato e números referentes aos seus documentos, por exemplo.

O seu endereço de e-mail é um ponto de atenção

Além disso, é importante ter cuidado com o endereço de e-mail, para que não transmita uma mensagem errônea sobre o seu perfil profissional. Por isso, evite palavras que contenham termos diminutivos ou pejorativos.

Objetivo: cargo, nível hierárquico e área de atuação

O objetivo do candidato é um ponto muito importante dentro do processo da construção do seu currículo. Sendo assim, informe o seu cargo pretendido e a área de atuação, respeitando a hierarquia atual. Por exemplo: auxiliar de loja; analista de processos; assistente de vendas; gerente de contas etc.

Experiência profissional: destaque suas atividades exercidas de forma sucinta

Para descrever a sua trajetória profissional, é importante registrar os acontecimentos em ordem cronológica inversa. Além disso, informe o nome das empresas nas quais atuou e o período trabalhado. Seja sucinto no que tange às atividades exercidas, destacando os principais pontos de sua carreira e os resultados relacionados a projetos e outros processos importantes.

Trajetória acadêmica: informe cursos concluídos e cursos em andamento

A sua escolaridade deve seguir a mesma lógica da cronologia inversa dos fatos. Além disso, atualize informações sobre cursos trancados e considere cursos em andamento, com a previsão de término.

Dica relevante para resumir o seu currículo profissional

Caso queira resumir o seu currículo profissional, é importante que relacione os pontos entre suas atividades exercidas e suas habilidades, já que essa relação faz parte da análise da coerência das informações, juntamente com os demais fatores citados.

Portanto, considere o seu currículo como uma maneira objetiva de direcionar o seu processo dentro da dinâmica do mercado atual. Assim sendo, faça adaptações para que o seu currículo seja funcional dentro do seu objetivo de carreira e da sua área de atuação no mercado de trabalho atual.