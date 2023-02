A entrevista de emprego pode ser uma oportunidade viável para o direcionamento da sua postura e de sua experiência de forma resolutiva.

Pontos resolutivos para a entrevista de emprego

É importante que – enquanto candidato – considere a entrevista de emprego como uma oportunidade e não como julgamento de sua experiência profissional. Já que ao adotar esse conceito errôneo, estará deixando a ansiedade dominar o seu comportamento, ficando aquém do seu potencial através de uma postura contraproducente de autossabotagem profissional.

Adote uma postura participativa

Para evitar adotar uma postura negativa e se deixar dominar pelo nervosismo, é importante que conheça a sua própria trajetória profissional de forma analítica. Por isso, destaque os pontos principais do seu currículo de forma orgânica e exemplificada.

O seu comportamento transmite uma mensagem ao entrevistador

A sua postura deve colaborar com a sua narrativa. É muito importante que o candidato não gesticule excessivamente; trabalhe a sua respiração; mantenha contato visual com a gestão do processo seletivo; controle o tom da sua voz; não interrompa o entrevistador; dentre outros pontos fundamentais para o direcionamento do seu perfil profissional.

Apresente soluções para seus pontos fracos

Além disso, ao ser questionado sobre seus defeitos é importante que seja resolutivo na sua resposta. Por exemplo, é possível se colocar como uma pessoa tímida, contudo, pode ser viável destacar que pretende estudar teatro.

Ou ainda, é possível destacar que precisa se atualizar quanto algum sistema utilizado na sua área de atuação. Contudo, deve informar que já está realizando cotações para adquirir esse conhecimento.

Exemplifique seus pontos fortes

Por isso, é viável levar para a entrevista de emprego situações que reforcem suas características, como facilidade para gerir pessoas; proatividade; resiliência; senso de urgência; implementação de sistemas; capacidade analítica; elaboração de treinamentos; controles de agendas etc.

Conhecer o site da empresa faz parte da preparação do candidato para a entrevista de emprego. Visto que é uma forma de analisar a trajetória da organização e os valores envolvidos. Uma vez que uma cultura participativa requer uma postura diferente de uma cultura tradicionalista.

Analise a cultura da empresa e a compatibilidade dos perfis envolvidos

Por isso, a análise sobre a cultura da empresa é um direcionamento para o candidato no que tange ao seu comportamento durante o processo seletivo, bem como, também é uma fonte de informações para que analise a viabilidade da vaga, de modo que a contratação seja o resultado de um processo genuíno entre as partes envolvidas.