Pontuações do teste NFL Wonderlic: quais são as pontuações mais baixas e mais altas para QBs?

Na preparação para o Draft da NFL, os jogadores tradicionalmente passam pelo Teste Wonderlic. A NFL anunciou agora que se livrará do Teste Wonderlic para que os clubes possam avaliar melhor suas perspectivas.

Sempre foi uma das partes mais ridicularizadas do NFL Combine, já que o teste não tinha um link claro para qualquer coisa que os jogadores pudessem realmente fazer em campo.

As pontuações nem sempre se traduzem em uma boa carreira, já que muitos artilheiros tiveram carreiras de baixo desempenho, enquanto alguns artilheiros baixos se tornaram grandes jogadores.

O teste foi de 50 perguntas que os jogadores têm 12 minutos para responder. É visto como uma indicação de inteligência e resolução de problemas.

Maiores pontuadores do Teste Wonderlic

As pontuações dos testes deveriam ser confidenciais, mas vazariam todos os anos. Aqui estão alguns dos zagueiros com maior pontuação com a pontuação média para o teste em 24.

48 – Ryan Fitzpatrick, Greg McElroy

42 – Blaine Gabbert

40 – Alex Smith

39 – Eli Manning

38 – Colin Kaepernick, Matt Flynn, Matthew Stafford

37 – Tony Romo, Andrew Luck

35 – Aaron Rodgers, Matt Leinart, Sam Bradford, Christina Ponder

34 – Ryan Tannehill

33 – Tom Brady

33 – Marcus Mariota

32 – Johnny Manziel

31 – Matt Schaub

30 – Philip Rivers

29 – Andy Dalton, Nick Foles

28 – Peyton Manning, Drew Brees, Russell Wilson, EJ Manuel, Marck Sanchez, Blake Bortles

27 – Jameis Winston, Joe Flacco, Josh Freeman

26 – Jay Cutler, Carson Palmer, Ryan Mallet

Testes Wonderlic com pontuação mais baixa

Existem alguns grandes nomes que tiveram pontuações muito baixas no Wonderlic Test ao longo dos anos.