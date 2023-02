Por que a Scotland Yard não acredita que Julia Faustyna Wendel seja Madeleine McCann

Tele caso de Madeleine McCannO desaparecimento de mais uma vez voltou às manchetes recentemente. Uma polonesa de 21 anos ligou para Júlia Faustina Wendel alegou que ela poderia ser a menina que desapareceu na Praia da Luz em 2007.

No entanto, o ceticismo é evidente e a Scotland Yard não acredita que haja uma ligação entre Júlia e o caso que eles investigam há mais de uma década.

A jovem recorreu ao Instagram para pedir a realização de um teste de ADN, alegando que a família lhe poderia ter mentido sobre a sua idade (21) e frisando que poderia ter 19 anos, a idade Madalena teria sido este ano.

Ela declarou que não tem certidão de nascimento e mostrou as semelhanças que tem com Maddiecomo as manchas na bochecha esquerda ou na pupila.

Por que a Scotland Yard não acredita em Julia Faustyna Wendel

Nada disso, ao que parece, convence a Scotland Yard. Segundo as autoridades, eles notaram inconsistências no que Júlia Faustina Wendel declarou.

Além disso, eles acreditam que McCann morreu na mesma noite de seu sequestro, em 3 de maio de 2007. Eles até fizeram um retrato de robô de como McCann pareceria e não encontrou semelhanças com a garota polonesa.

Por outro lado, Júlia não é a primeira garota que afirma ser Madalena. Eles ainda argumentam que é improvável que um sequestrador mantenha uma refém viva por tanto tempo sem que ninguém perceba as supostas semelhanças entre as duas mulheres.

Seja como for, a verdade é que o caso de um dos desaparecimentos mais famosos da história não acabou e, embora haja um suspeito, Christian Bruecknerdesde 2007 ninguém foi capaz de fornecer evidências reais.