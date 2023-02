Por que Brandon Miller, do Alabama, não foi acusado?

No. 2 Alabama é um dos melhores times do país e favorito ao título do campeonato nacional. Também está enfrentando intenso escrutínio sobre o suposto envolvimento de três jogadores no tiroteio mortal de Jamea Harris perto do campus no início de 15 de janeiro. Atacante reserva único Darius Miles e outro homem são acusados ​​de assassinato capital.

E enquanto a estrela Crimson Tide Brandon Millernome de apareceu em depoimentos oficiais como uma testemunha em potencial e como uma pessoa que supostamente trouxe uma arma para Miles, ele não foi acusado – e não há indicação de que será. A polícia disse que outro jogador, guarda Jaden Bradleytambém esteve no local.

Apesar do novo testemunho e detalhes desta semana no tribunal, o Alabama até agora manteve suas vitórias. Aqui está o que saber sobre o caso como Loucura de março abordagens.

O QUE ACONTECEU?

Miles, que foi rapidamente demitido da equipe, e Michael Davis enfrentam acusações de homicídio capital pela morte a tiros de Harris, de 23 anos. Investigador da polícia de Tuscaloosa Brandon Culpepper testemunhou na terça-feira que Miles mandou uma mensagem para Miller para trazer sua arma e que Miles o fez. Bradley também estava no local, disse a polícia, e os carros de Miller e Bradley bloquearam aquele em que Harris estava.

Um advogado de Miller disse que seu cliente nunca manuseou ou viu a arma e não estava envolvido em colocá-la nas mãos de Davis, que é acusado de puxar o gatilho. O advogado de Miller também disse que o carro de Miller não bloqueou aquele em que Harris estava. Não ficou imediatamente claro se Bradley tinha um advogado.

QUEM ERA HARRIS?

Harris era da área de Birmingham e um mãe de um filho de 5 anos. Ela foi morta em uma manhã de domingo na Strip, um popular ponto de encontro estudantil perto do campus que possui bares e restaurantes. De acordo com o advogado de Miller, conforme relatado pelo AL.com, Miles, Davis e Harris estavam todos em uma boate, e Miles e alguém com Harris “aparentemente trocaram palavras”.

DE ONDE VEM A ARMA?

A arma pertencia a Miles e havia sido deixada no banco de trás do carro de Miller, de acordo com o advogado de Miller. A polícia diz que Miles não disparou os tiros.

COMO ALABAMA REAGIU?

Alabama expulsou Miles do time e o tirou da escola logo após o tiroteio. Um dia após a cobrança de Miles, o técnico Nate Oats disse que o time estava passando por “uma espécie de processo de luto.”

A universidade e Oats disseram que Miller é uma testemunha cooperante e não é considerado suspeito. A escola disse que a decisão de continuar jogando com ele é “baseada em todos os fatos que reunimos”.

Oats voltou atrás em um comentário de terça-feira, quando disse que Miller estava em “o lugar errado na hora errada”, e se desculpou novamente nos comentários pós-jogo de quarta-feira por sua escolha de palavras.

“Não estou aqui para dar desculpas, mas quero deixar claro que não tinha os detalhes da audiência daquela manhã, pois vinha direto do treino”, disse Oats. “Eu usei uma má escolha de palavras, fazendo parecer que não estava levando a sério esta tragédia, que temos ao longo dela. Peço sinceras desculpas por isso.”

MILLER ENFRENTARÁ ACUSAÇÕES?

A vice-promotora distrital de Tuscaloosa, Paula Whitley, disse ao AL.com sobre as possíveis acusações de Miller: “Não há nada que possamos acusá-lo de.”

O advogado de defesa de Birmingham, Richard Jaffe, disse A Associated Press que os promotores teriam que provar que Miller sabia que um crime iria ocorrer, e Jaffe não viu nada que indicasse que ele tinha conhecimento ou intenção.

“Sem o elemento de conhecimento e intenção comprovável, não há realmente nenhuma maneira legal de ele ser responsabilizado”, disse Jaffe, um ex-promotor de Tuscaloosa que não está envolvido no caso. “As pessoas não podem ser responsabilizadas pelas ações de outra pessoa, a menos que saibam o que são e pretendam que Atividade criminal ocorrer, especificamente neste caso em que uma arma será usada.”

QUAL É O PRÓXIMO

O caso contra Miles e Davis irá a um grande júri para uma possível acusação, e seu pedido de fiança foi negado.

Na quadra, o Alabama está liderando a Southeastern Conference e é provavelmente o cabeça-de-chave número 1 na Torneio da NCAA, exceto as lutas no final da temporada. O Torneio da SEC acontece de 8 a 12 de março.

Miller não perdeu uma batida – ou um começo – para o Tide, mesmo entregando seu melhor jogo da temporada na quarta-feira na Carolina do Sul com 41 pontos, o recorde de sua carreira, e a chance de vitória na prorrogação.

Nenhum jogador foi disponibilizado à mídia desde o depoimento de terça-feira que mencionou Miller e Bradley.