Será que é bom comer mais peixe? Salvo em casos nos quais há algum tipo de restrição, comer mais peixe pode ser uma excelente alternativa para quem deseja proteger a saúde do cérebro, aumentar a imunidade, cuidar da saúde cardiovascular e até mesmo fortalecer os ossos. Isso porque os peixes contêm muitos minerais, proteínas e gorduras boas que fazem a diferença no nosso organismo.

Ficou curioso e quer saber mais sobre o assunto? Não deixe de acompanhar o conteúdo de hoje!

Por que é bom comer mais peixe?

É bom comer mais peixe por uma série de motivos, como já mencionamos no início deste conteúdo. Obviamente, você não precisa comer peixe todos os dias, tampouco em todas as refeições. Porém, tê-lo como uma parte importante do cardápio, de acordo com a prescrição do seu nutricionista, não é uma má ideia.

Veja, portanto, porque é bom comer mais peixe:

1. É amigo da saúde cerebral

O peixe é uma fonte de gorduras boas, como o ômega-6. Essas gorduras são responsáveis por fortalecer a nossa saúde cerebral, ajudando na memória, na concentração, na aprendizagem. Isso decorre do fato de que o nosso cérebro é predominantemente gordura, e, por isso, ele precisa que consumamos esse tipo de alimento para manter-se forte e saudável.

2. Previne doenças cardiovasculares

As doenças cardiovasculares também podem ser prevenidas ao consumirmos mais peixes. Como estamos comendo algo com menos gordura ruim e mais gorduras boas, estamos cuidado da saúde do coração. Além disso, substituir a carne gorda por peixe, em algumas refeições, reduz o consumo desse tipo de alimento calórico e que pode aumentar o colesterol no organismo.

3. O peixe é rico em proteínas

O peixe é um alimento rico em proteínas, ideal para quem busca aumentar a massa magra por meio da musculação. Porém, a proteína não é importante só nesses casos, já que é ela quem ajuda a manter a saúde e a força muscular do nosso organismo como um todo. Portanto, é importante considerar um consumo razoável de proteínas diárias, de acordo com o seu corpo. Para saber a quantidade, converse com seu nutricionista.

4. Aumenta a imunidade

Aumentar a imunidade também é uma das vantagens de consumir mais peixe. Isso decorre do fato de que os peixes atuam como um ingrediente capaz de aumentar a produção das células de defesa do organismo. Além disso, o peixe também contém vitamina C, que é um antioxidante indispensável para o mantimento da saúde do nosso corpo.

5. Fortalece os nossos ossos

Por fim, os peixes também são capazes de fortalecer a saúde óssea do nosso corpo, afinal de contas, eles são ricos em cálcio, que é um mineral indispensável para os nossos ossos.

Por isso, é bom comer mais peixe, desde que esse consumo seja feito de maneira equilibrada, com preparos sem fritura e muitos condimentos e com base em uma dieta saudável. Para saber como seguir com a inclusão do peixe na rotina, não deixe de conversar com um nutricionista. 🙂