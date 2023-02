Por que meu telefone Android vibra sem motivo? (Guia Detalhado)

Vibrações em telefones Android trouxeram uma revolução. Sempre que os telefones estão silenciosos, o motor de vibração salva o dia. Mas o que acontece quando seu telefone Android vibra sem motivo? Bem, isso pode ser irritante. Seu telefone vibra e você o tira do bolso apenas para ver que não há nada para ver ou algo importante.

Este problema não pode ser ignorado, pois as vibrações não só causam distrações, mas também perturbações durante o trabalho e drenagem da bateria. Desnecessário dizer que as vibrações durante a condução de um carro podem ser fatais. Como resultado, aqui está nosso guia para garantir que seu telefone Android não vibre sem motivo.

Por que meu telefone Android vibra sem motivo?

Pode haver muitos motivos para o seu telefone Android vibrar sem motivo. Algumas das razões incluem o seguinte:

Notificações: As notificações fazem o telefone Android vibrar sem nenhum motivo. Não importa se a notificação é de apps importantes como WhatsApp ou Instagram, até apps inúteis como Daily Hunt fazem seu celular vibrar.

As notificações fazem o telefone Android vibrar sem nenhum motivo. Não importa se a notificação é de apps importantes como WhatsApp ou Instagram, até apps inúteis como Daily Hunt fazem seu celular vibrar. SMS: Atualmente, o Google Messages e o Google Dialer vêm com funcionalidades avançadas que bloqueiam mensagens de spam. Embora as mensagens sejam bloqueadas, o telefone Android vibra quando a mensagem chega.

Atualmente, o Google Messages e o Google Dialer vêm com funcionalidades avançadas que bloqueiam mensagens de spam. Embora as mensagens sejam bloqueadas, o telefone Android vibra quando a mensagem chega. Aplicativos corrompidos: Às vezes, o aplicativo fica corrompido. Você não entenderá qual cache de aplicativo está corrompido nem esse aplicativo se identificará. Você terá que tentar limpar o cache de todos os aplicativos instalados. Nesse caso, a melhor maneira é atualizar os aplicativos.

Às vezes, o aplicativo fica corrompido. Você não entenderá qual cache de aplicativo está corrompido nem esse aplicativo se identificará. Você terá que tentar limpar o cache de todos os aplicativos instalados. Nesse caso, a melhor maneira é atualizar os aplicativos. Configurações de vibração incorretas: Muitos telefones têm vibração habilitada para quase tudo. Como resultado, se algo acontecer, o telefone vibrará.

Agora você pode estar sofrendo com qualquer um desses problemas. Como resultado, para identificar e corrigir o problema de vibração aleatória em seu telefone Android, siga a seção abaixo.

Como consertar o telefone Android vibra aleatoriamente sem motivo

Aqui, listamos seis correções seguras confirmadas para resolver o problema de vibração do seu telefone Android sem motivo. Certifique-se de passar por isso em série, porque um ou outro será de sua ajuda.

Correção 1: desinstale aplicativos desnecessários

Aplicativos desnecessários ou inúteis são uma das coisas mais proeminentes que causam vibrações sem motivo. Portanto, encontre os aplicativos desnecessários e exclua-os. No entanto, encontrá-los nunca é muito fácil. Por exemplo, hoje em dia, fabricantes como a Xiaomi, normalmente os telefones Redmi, vêm com um aplicativo chamado caça diária.

Além disso, os dispositivos Samsung, principalmente as séries F e M, vêm com Notícias da Ópera. Esses aplicativos são tão perturbadores que não podemos explicá-los. Para piorar as coisas, esses aplicativos vêm pré-empacotados. Portanto, quando você redefinir o smartphone de fábrica, eles voltarão. Além disso, fabricantes baratos como Infinix e Tecno tornam esses aplicativos gratuitos. Isso significa que você não pode desinstalá-los.

Se você estiver usando um smartphone Oppo, Realme ou OnePlus, felizmente, esses aplicativos irritantes podem ser desinstalados com facilidade. Por outro lado, se você tiver algum dos dispositivos mencionados acima, ainda poderá desativá-los.

Correção 2: desligue a vibração para notificação

Olha, seu telefone está vibrando e isso é um problema. Mas o principal problema aqui está relacionado à notificação. Se houver menos notificações, haverá consideravelmente menos vibração.

Como você já removeu os aplicativos irritantes que causam notificações, agora é hora de desligar completamente a vibração da notificação. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Clique em Configurações. Vá para Som e Vibração. Selecione os Som Modo. Escolher Toque. Agora toque em Intensidade de Vibração. Mova o controle deslizante para a esquerda e a posição mínima para vibração de notificação.

Agora reinicie o telefone e aguarde alguns minutos. Você vai entender se isso foi eficaz.

Correção 3: feche todos os aplicativos abertos

Se o método acima não ajudou muito, é possível que a vibração do smartphone não seja causada por notificações, mas por aplicativos rodando em segundo plano.

Para isso, você deve verificar o uso de RAM e entender qual aplicativo é mais usado e, portanto, executado em segundo plano. Depois disso, você deve forçar a parada. Siga estas etapas para fazer o mesmo:

Clique no Hamburger ícone no lado esquerdo da barra de navegação. Clique em Feche tudo. Agora vá para Configurações. Clique em aplicativos > Gerenciamento de aplicativos. Encontre aplicativos desnecessários e clique em Forçar parada.

Os desenvolvedores de aplicativos fornecem regularmente atualizações para seus aplicativos para erradicar problemas. Esses problemas geralmente incluem uma falha que pode fazer com que seu telefone vibre desnecessariamente, atrapalhando você a longo prazo.

Ao atualizar aplicativos, essas falhas serão corrigidas e você também obterá alívio de vibrações repentinas em seu dispositivo Android. Siga estas etapas para atualizar todos os aplicativos em seu dispositivo:

Abrir Loja de jogos. Clique no seu ícone de perfil. Toque em Atualizações. Agora atualize os aplicativos um por um. Você não precisa atualizar o Bem-estar digital.

Depois que tudo estiver atualizado, reinicie o telefone. Agora, espere alguns minutos até ver qualquer vibração. Se você estiver percebendo vibrações novamente, prossiga com a próxima correção.

Mesmo depois de executar as correções acima, você precisa verificar se há uma atualização de software se as vibrações aleatórias não pararem. Siga estas etapas para atualizar seu dispositivo Android.

Clique em Configurações. Role para baixo e clique em Sobre o dispositivo. Toque em Atualizações. Isso é específico do dispositivo. Seu telefone começará a verificar se há atualizações. Se disponível, ele será baixado e instalado.

Após a atualização, seu telefone não deve causar nenhum problema. Se estiver causando, a última correção é a única resolução.

Correção 6: redefinição de fábrica do seu telefone Android

Se todas as correções acima não conseguiram interromper as vibrações repentinas, agora é hora de redefinir a configuração original do seu dispositivo Android. As etapas podem ser diferentes de fabricante para fabricante. No entanto, o que faremos é o mesmo para todos os dispositivos. Siga estas etapas fáceis:

Abrir Configurações. Toque no Barra de pesquisa e digite Reiniciar. Toque em Redefinir telefone na lista de Opções. Clique em Apagar todos os dados. Você será solicitado a inserir o senha. Se estiver em um dispositivo Samsung, você será solicitado a inserir seu Identificação da Samsung e Senha. confirme uma vez para baixo.

Após a redefinição de fábrica, seu problema de vibração aleatória e repentina será resolvido.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre por que seu telefone Android vibra sem motivo ou continua vibrando sem motivo. Esperamos que este guia tenha ajudado você a entender os motivos e a se livrar dessas vibrações. Se não listamos algo específico para o seu telefone, informe-nos nos comentários abaixo.

perguntas frequentes

Por que meu telefone está vibrando?

Seu telefone está vibrando provavelmente porque você recebeu uma chamada ou mensagem e manteve seu telefone no modo de vibração ou silencioso.

Por que meu Android vibra sem motivo?

Seu telefone Android vibra por vários motivos. Pode ser devido a um software corrompido ou falha na atualização do sistema. Também pode acontecer porque você ativou as vibrações para tudo.

Por que meu iPhone está vibrando sem motivo?

Seu iPhone pode estar vibrando devido a uma falha de software. Embora os iPhones não tenham essas falhas, isso pode acontecer de qualquer maneira. Você pode forçar a reinicialização do seu iPhone e atualizá-lo se o seu iPhone estiver vibrando sem motivo.

