Por que nenhuma mulher em Hollywood quer namorar Tom Cruise? O ego dele é muito grande?

Emesmo que todos que se cruzam com ele sejam gratos pelo que ele fez pela indústria do cinema, Tom Cruise é aparentemente o solteiro menos elegível em hollywood. Um novo relatório de Radar Online oferece alguns detalhes de fontes não reveladas que passam tempo com o ator para falar sobre algumas de suas maiores irritações quando se trata de namoro. Tom Cruise já tinha uma reputação com seus ex-parceiros como Nicole Kidman ou Katie Holmes. Ele também recentemente parou de namorar a atriz haley atwell. Nenhuma dessas mulheres tem um bom conceito de Tom Cruise e todas se apaixonaram por ele em algum momento.

De acordo com Radar Online, Cruise se torna um egomaníaco mandão quando começa a namorar alguém. Apesar de sua aparência e sucesso incrível, a verdade é que Tom Cruise simplesmente está muito comprometido com sua carreira em Hollywood e mal tem tempo para ficar com uma pessoa importante. Quem sai com ele tem que se adaptar aos seus horários e às suas regras. Já aconteceu com todas as mulheres com quem ele sai, elas lutam para construir suas próprias carreiras por causa disso. Atwell foi seu relacionamento mais recente e ela o terminou devido a seus problemas de controle.

E a Demi Moore?

Se esses rumores sobre Tom Cruise são verdade, então as pessoas próximas a Demi Moore deveriam aconselhá-la a ficar longe dele. Estamos falando de uma das mulheres mais independentes do hollywood que não gostaria de ser controlada por nenhum homem. Além disso, o fato de ele ser o garoto-propaganda da Cientologia não ajuda, porque muitas mulheres acham isso um grande problema. Quem toma a decisão de namorar com ele precisa saber que ele vem com um pacote enorme devido ao seu comprometimento com a igreja. Mas Demi Moore tem um passado com Cientologia, então ela entende bem esse mundo. Eles poderiam ser o próximo grande casal em hollywood?