Por que o TikTok foi banido para alguns funcionários do governo dos EUA?

A Casa Branca está dando às agências federais dos EUA 30 dias para excluir o popular aplicativo de mídia social de propriedade chinesa TikTok de todos os dispositivos móveis emitidos pelo governo em meio a crescentes preocupações com a segurança. O Canadá anunciou uma proibição semelhante.

O Congresso, a própria Casa Branca e mais da metade dos estados dos EUA já haviam banido o TikTok em meio a preocupações de que a China pudesse usar seus poderes legais e regulatórios para obter dados privados de usuários ou tentar divulgar desinformação ou narrativas que favorecessem a China. As forças armadas dos EUA proibiram o aplicativo em dispositivos militares, e o poder executivo da União Europeia proibiu temporariamente o TikTok dos telefones dos funcionários.

Mais de dois terços dos adolescentes americanos usam o TikTok, propriedade da ByteDance, uma empresa chinesa que mudou sua sede para Cingapura em 2020. Ele foi alvo de críticos que dizem que o governo chinês poderia acessar dados do usuário, como histórico de navegação e localização .

A China diz que as proibições revelam as próprias inseguranças de Washington e são um abuso do poder do Estado.

Aqui está o que saber:

QUAIS SÃO AS PREOCUPAÇÕES SOBRE O TIKTOK?

Tanto o FBI quanto a Comissão Federal de Comunicações alertaram que a ByteDance poderia compartilhar dados de usuários do TikTok com o governo autoritário da China.

Também há preocupações de que a empresa esteja enviando grandes quantidades de dados de usuários para a China, violando as rígidas regras de privacidade europeias.

Além disso, há preocupação com o conteúdo do TikTok e se ele prejudica a saúde mental dos adolescentes.

QUEM pressionou por RESTRIÇÕES DO TIKTOK?

Em 2020, o então presidente Donald Trump e seu governo tentaram proibir as negociações com o proprietário do TikTok, forçá-lo a vender seus ativos nos Estados Unidos e removê-lo das lojas de aplicativos. Os tribunais bloquearam os esforços de Trump para banir o TikTok, e o presidente Joe Biden rescindiu as ordens de Trump após assumir o cargo, mas ordenou um estudo aprofundado do assunto. Uma venda planejada dos ativos da TikTok nos EUA foi arquivada.

No Congresso, a preocupação com o aplicativo tem sido bipartidária. O Congresso aprovou a “No TikTok on Government Devices Act” em dezembro como parte de um amplo pacote de financiamento do governo. A legislação permite o uso do TikTok em certos casos, inclusive para fins de segurança nacional, aplicação da lei e pesquisa.

Espera-se que os republicanos da Câmara avancem na terça-feira com um projeto de lei que daria a Biden o poder de proibir o TikTok em todo o país. A legislação, proposta pelo deputado Mike McCaul, visa contornar os desafios que o governo enfrentaria no tribunal se avançasse com sanções contra a empresa de mídia social.

O QUE DIZ O TIKTOK?

O TikTok questionou as proibições, dizendo que não teve a oportunidade de responder a perguntas e que os governos estavam se isolando de uma plataforma amada por milhões.

Respondendo ao anúncio dos EUA, a porta-voz do TikTok, Brooke Oberwetter, disse na segunda-feira: “A proibição do TikTok em dispositivos federais foi aprovada em dezembro sem qualquer deliberação e, infelizmente, essa abordagem serviu de modelo para outros governos mundiais. Essas proibições são pouco mais do que teatro político .”