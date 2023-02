Portal Solar ABRE VAGAS presenciais e remotas

O Portal Solar, o primeiro e maior portal de Energia Solar do Brasil e agora a melhor Franquia de Energia Solar, está em busca de novos funcionários para compor seu time. Dito isso, antes mesmo de falar mais sobre a companhia, vale a pena conferir mais sobre as vagas abaixo:

Analista de Departamento Pessoal Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Engenharia de Microgeração Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Engenharia de Minigeração Sr. (Energia Solar) – São Paulo – SP;

Analista de Treinamento Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Assistente de atendimento – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP – Efetivo;

Desenvolvedor(a) de Software – React Native – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo.

Mais sobre o Portal Solar e como se candidatar

Bom, visto que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando um pouco mais sobre o Portal Solar, é importante destacar que trata-se de uma empresa especializada em energia solar fotovoltaica, parte do Grupo Votorantim. Dito isso, ao todo, são mais de 220 colaboradores, atuando diariamente com a missão de democratizar o acesso à energia solar em nosso país.

Isto é, leva informações relevantes sobre a tecnologia fotovoltaica – treinando profissionais e instalando os melhores equipamentos disponíveis no mercado por meio de seus franqueados espalhados por todo o Brasil.

Por fim, o Portal Solar respeita e zela muito para um ambiente inclusivo e diverso, ou seja, sua aplicação é bem-vinda independentemente de suas características ou condições humanas quanto à etnia, gênero, orientação sexual, acessibilidade, cultural, social ou de qualquer outro fator.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!