Porte Engenharia ABRE VAGAS em São Paulo

A Porte, empresa faz uso da Engenharia, do Urbanismo e da Ciência Urbana a serviço do desenvolvimento humano, criando e entregando soluções urbanas, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, confira a lista de cargos disponíveis:

Analista de Desenvolvimento Humano e Organizacional – HRBP- São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Licenciamento – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Econômico Financeiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP;

Consultor de Negócios Imobiliários – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Engenheiro(a) de Planejamento Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Gerente Comercial – Vendas – São Paulo – SP – Pessoa jurídica;

Gerente de Vendas Imobiliário – São Paulo – SP – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Porte e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Porte Engenharia, é válido frisar que todas as funções são extremamente importantes e estão interligadas, isso proporciona um ambiente colaborativo e inclusivo onde propósito, dinamismo e diversão estão inseridos no dia a dia.

Além disso, a Porte apresenta a todos o conceito inédito de Urmanidade. Isto é, seu jeito de promover aquilo que acredita e que toma como cultura. Juntos, Porte e cidade, promoverá o desenvolvimento humano por meio da transformação urbana.

Por fim, a integralidade dos seres humanos é o que conta, a soma e o equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Profissionais de alta performance são feitos de carne e osso, e a Porte quer pessoas reais, com problemas reais, que ajudem a mostrar para o mundo que é possível humanizar todo e qualquer segmento de atuação.

