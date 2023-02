Português para Concursos: 3 dicas de como se preparar para as provas

Estude com materiais adequados

No estudo para concursos priorizar materiais escritos e formatados exclusivamente para concurseiros pode facilitar muito o processo de aprendizagem. Não é diferente no estudo do português.

As gramáticas produzidas com foco no português para concursos públicos costumam apresentar, por exemplo, questões de provas anteriores e explicações detalhadas do gabarito. Desse modo, são ótimas opções para o concurseiro, mesmo que sejam mais caras, valerá a pena o investimento.

Estude os aspectos formais da língua

Por fim, é fundamental manter o foco em aspectos formais da língua, mas sem deixar de lado os diversos usos da língua. O candidato deve ter o domínio da escrita formal e das normas gramaticais do português e também deve reconhecer os usos coloquiais da língua. Portanto, estude os tópicos gramaticais indicados no edital e também as variações.

