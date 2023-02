Positive K usando a carreira de rap para explorar a comédia

K positivo mais conhecido por seu hit dos anos 90 “ eu tenho um homem “, está transformando suas raízes no hip hop em humor – ele está subindo no palco para explorar o mundo da comédia.

Como rapper, ele é mais conhecido por seu single “I Got A Man” no top 20 de 1993 … e também teve colaborações memoráveis ​​com lendas do hip hop, MC Lyte .

A Positive K’s Comedy Experience já está circulando no ATL … tendo tocado no Uptown Comedy Corner, no Atlanta Comedy Theatre e no Laugh Factory. No início deste ano, ele fez um show inesquecível no ATL Punchline.