Possível papel do príncipe George na coroação do rei Charles gera polêmica

Ta próxima coroação de Rei Carlos está chegando, e rumores estão circulando sobre quem terá um papel no evento histórico.

Um relatório afirmou que Príncipe Jorgeo segundo na linha de sucessão ao trono, pode desempenhar um papel mais ativo do que seus irmãos mais novos devido à sua idade, causando polêmica entre a família real.

De acordo com O telégrafo, Príncipe William e Kateo Príncipe e a Princesa de Gales, estão considerando incluir Príncipe Jorge na cerimônia e atualmente estão refletindo sobre qual pode ser seu papel.

O jovem príncipe teria que lidar com a atenção e a pressão de ser o centro das atenções durante a cerimônia, que deve ser assistida por milhões de pessoas em todo o mundo.

O papel dos netos de Camilla na Coroação

Mas enquanto a possível participação do príncipe George na coroação está causando alguma tensão, outro relatório afirma que Camila, a Rainha Consorte, quer que seus netos segurem o dossel sobre sua cabeça durante um dos momentos mais sagrados da cerimônia.

Isso simbolizaria a unidade da família e o afeto Rei Carlos sente pelos enteados.

No entanto, fontes do palácio disseram O telégrafo que não havia tal papel sendo dado aos filhos de laura lopes e Tom Parker Bowles, filhos de Camila. Uma fonte real também afirmou que seria “totalmente impróprio” ter uma discussão sobre o possível papel que os netos da rainha podem desempenhar sem discutir também o papel dos netos do rei.

O Coroação do Rei Carlos ocorrerá durante um fim de semana de feriado bancário, incluindo um show no Castelo de Windsor, iniciativas de voluntariado e festas de rua. Espera-se que a cerimônia em si seja mais curta do que a Coroação de Rainha Elizabeth IIrefletindo o papel do monarca hoje e olhando para o futuro enquanto está enraizado em tradições e pompas de longa data.