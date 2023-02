POSTO de Atendimento ao Trabalhador atualiza quadro de EMPREGOS em São Sebastião – SP

No estado de São Paulo, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Sebastião atualiza quadro com novas vagas de empregos para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

COSTA NORTE DE SÃO SEBASTIÃO (PRAIA DAS CIGARRAS ATÉ CANTO DO MAR) Mecânico de compressor Mecânico diesel Mecânico hidráulico Auxiliar de desenvolvimento infantil Desenhista-designer gráfico Garçom Garçom – garçonete Garçonete Auxiliar de dedetização Gerente Ajudante de cozinha Atendente Auxiliar de cozinha Mecânico de motor a gasolina Motorista de distribuição Professor de inglês Recepcionista Ti – técnologia da informação

COSTA SUL DE SÃO SEBASTIÃO (GUAECÁ ATÉ BORACÉIA) Pedreiro azulejista Recepcionista Serviços gerais Vendedor de loja Cozinheiro Gerente operacional Operador de caixa

REGIÃO CENTRAL DE SÃO SEBASTIÃO (PRAIA DA FIGUEIRA ATÉ BAREQUEÇABA) Pedreiro azuleijista Professor de inglês Recepcionista Servente Garçom Garçonete Gerente Mecânico de compressor Mecânico de motor a gasolina Mecânico diesel Auxiliar de cozinha Auxiliar de dedetização Auxiliar de desenvolvimento infantil Serviços gerais Supervisor de vendas Técnico de informática Vendedor Auxiliar de operações Auxiliar de limpeza Carpinteiro Caseiros Comprador Cozinheiro Desenhista designer gráfico Empregada doméstica Ajudante de cozinha Ajudante geral Armador Mecânico Hidraúlico Motorista Motorista de distribuição Operador de caixa Pedreiro

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

saopaulo.sp.gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Portal MTE Mais Emprego, ou pessoalmente no PAT local, munido de RG, CPF, currículo impresso, comprovante de endereço e carteira de trabalho física ou digital.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego aqui: Clique aqui