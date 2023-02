POSTO de Atendimento ao Trabalhador informa vagas de EMPREGOS em Ilhabela – SP

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Localizado a 202 km da capital São Paulo/SP, a Prefeitura Municipal de Ilhabela via Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), informa abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversas especialiades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Pedreiro Pedreiro de Acabamento Professor de Inglês Recepcionista Bilingue Recepcionista de Hotel Empregado Doméstico Arrumador Empregado Doméstico Diarista Faxineiro Garçom Instrutor de cursos livres (Idiomas) Carregador e descarregador de caminhão Caseiro Conferente Logística Controlador de Praga Cozinheiro Geral Copeiro Auxiliar de Manutenção Predial Auxiliar de Serviços Gerais Camareira de Hotel Camareira de Hotel (pcd) Carpinteiro Cozinheiro de Restaurante Cozinheiro Geral Cumim Eletricista de Manutenção Empacotador a Mão Empregado Doméstico nos Serviços Gerais Atendente de Balcão Auxiliar de cozinha Auxiliar de Escritório Auxiliar de Limpeza Motorista Orientador Profissional Organizador de Eventos Operador de caixa Padeiro Ajudante de Cozinha Auxiliar de Estoque (PCD) Ajudante de Motorista Auxiliar Administrativo Técnico Eletrônico Vendedor Interno Vendedor Pracista

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando seu horário pelo site e depois compareça na unidade PAT local, localizado na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, nº 86 – Perequê, no horário das 10h às 16h30, em dias úteis, ou entre em contato pelo telefone (12) 3896 9226 ou e-mail pat@ilhabela.sp.gov.br.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

