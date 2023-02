A poupança pode fazer parte de um processo evolutivo e eficiente na sua rotina, por isso, é necessário considerá-la dentro de um processo financeiro.

Poupança: pontos relevantes para o seu processo financeiro

Não é necessário abdicar da poupança na sua rotina. Visto que é possível inseri-la de forma conceitual, questionando seus impulsos de compra.

Controle o seu processo

Utilizar um aplicativo de controle financeiro pode ser importante no início do seu processo. Já que será necessário considerar pequenas mudanças na sua rotina para criar um novo caminho para lidar com o seu fluxo financeiro pessoal.

Ao conceituar a poupança de forma evolutiva, é possível atuar de maneira flexível dentro de um planejamento financeiro. Sendo assim, é necessário que realize pequenas economias na sua rotina e direcione todos os valores economizados para a poupança, sem exceção.

Ao poupar os valores economizados, possivelmente serão valores irrisórios em termos monetários, mas esse processo é muito eficiente na questão prática, no que tange a visualização do seu processo.

Faça trocas econômicas

Contudo, é válido ressaltar que tais trocas podem ser feitas de maneira simples e eficiente. Sendo assim, considere analisar o que pode ser modificado para gerar economia de forma eficiente. Por exemplo, a sua conta bancária tradicional pode ser trocada por uma opção de conta digital.

Além disso, o mesmo pode ocorrer com o seu cartão de crédito, de modo que adquira uma opção de cartão de crédito sem anuidade. Verifique a sua rotina e considere o seu estilo de vida para gerar o máximo de economia possível em questão de número de trocas e não exatamente de valores poupados.

Ao realizar esse processo, tornará natural o questionamento sobre os seus impulsos de compra, o que pode ser viável para que analise outras possibilidades de maneira orgânica.

Analise outras possibilidades

Sendo assim, pode ser importante conhecer o mercado de investimentos e verificar suas possibilidades no que tange a renda fixa. Visto que muitas opções podem viabilizar uma reserva de emergência e auxiliar para que alcance outras metas, como o tesouro direto e o CDB, por exemplo.

O importante é que entenda o conceito da poupança como uma forma de lidar com o seu fluxo financeiro e não como a sua única opção dentro de uma situação financeira que esteja sem nenhum tipo de controle. Pois é viável que não deixe de controlar o seu fluxo financeiro, já que situações ocorrem de maneira descontrolada, independente de suas observações.