Praia de Gronks: Rob Gronkowski dá festa anual do Super Bowl com atletas e celebridades convidadas

Fnosso tempo campeão do Super Bowl Rob Gronkowski continuou seu Fim de semana do Super Bowl tradição sábado (11 de fevereiro de 2023) por hospedagem “Praia de Gronk,” um festival de música com curadoria, festa na piscina e diversão geral.

O evento, que já está em sua terceira edição, sempre tem celebridades e atletas na lista de convidados, mas também é Aberto ao públicocom ingressos que variam entre US$ 100 e US$ 50.000, dependendo do tipo de acesso que você deseja.

Este ano, artistas como 21 Savage, Diplo, Lil Jon e Sommer Ray foram escalados para se apresentar.

Camille Kostek, modelo, personalidade de TV – em sua escolha do Super Bowl:

“Isso é difícil para mim. Vou torcer pelos Eagles. Fly Eagles fly e nem acredito que disse isso.”

Lawrence Guy, lateral defensivo do New England Patriots:

“Ele é um grande ser humano fora do campo, grande amigo, grande líder em campo. Mas quando você olha para a personalidade dele, ele é muito saudável. Ele quer unir todo mundo. Você não é uma pessoa realmente má. Ele nunca quer ninguém desanima. Ele está sempre dizendo: ‘Ei, vamos lá, ‘Vamos tirar uma foto, vamos conversar’. Sempre bom para jantar.”

Drew Rosenhaus, agente esportivo:

“Ele é muito honesto e (uma) personalidade real. O que você vê com ele é o mesmo cara de quem me lembro quando entrei em seu dormitório na primeira vez que o encontrei na Universidade do Arizona, não muito longe daqui em Tucson. Rob é o mesmo cara. E não importa todos os elogios Super Bowls, Pro Bowls, All Pros e grandes contratos, ele ainda é o mesmo cara divertido. Ele não é diferente do cara que eu lembro que estava em um dormitório com todos os seus amigos e estava comendo cereal e jogando videogame e luta livre. E ele é o mesmo cara com todos os seus irmãos, você sabe, ele tem cinco ou quatro outros irmãos e eles são os melhores amigos. E então eu Acho que o que as pessoas mais gostam em Rob é que ele é genuíno, autêntico, único e engraçado. É muito divertido. Ele tem uma personalidade incrível. Tenho muito orgulho dele.”

Johnny Damon, ex-jogador de beisebol profissional americano – sobre como é praticar esportes profissionais nesses momentos de alta pressão:

“Você sabe, as estrelas nascem nesses grandes jogos e vão lá e jogam o seu jogo e, você sabe, coisas boas e ruins vão acontecer para ambas as equipes e espero que seja um grande jogo. E eu amo essas situações de pressão. Eu adoro jogar nos playoffs. Foi nessa época que saí e prosperei e sempre trouxe meu A-game e estou trazendo meu A-game hoje.

Andrew Whitworth, ex-jogador profissional de futebol dos Eagles e dos Chiefs:

“Bem, eu acho que você realmente vê isso como duas franquias que são duas ideias diferentes que as equipes têm, como você monta uma equipe. Você tem um contrato de MVP, um quarterback de grande contrato em quem você está se apoiando para seu sucesso, em Patrick Mahomes. Ele é provavelmente o rei dessa posição agora. E então, do outro lado, você tem o jovem zagueiro, ainda não muito importante e com um elenco talentoso ao seu redor. Então é divertido Vejo essas duas ideias irem uma contra a outra. E eu acho que para mim, é realmente no que você mais acredita? E eu acho que apenas olhando para a linha ofensiva da linha dos Eagles, eu realmente acho que eles terão um grande impacto neste jogo e é isso que vai acontecer.”

Joseph Baena, ator:

“Eu quero os Eagles, mas tenho a sensação de que os Chiefs vão aceitar. Mas, você sabe, eu sou um cara do Rams, então tivemos nosso tempo no ano passado.”

Raheem Mostert, Miami Dolphins Running Back – sobre se ele se preocupa com lesões após a parada cardíaca do jogador Damar Hamlin do Buffalo Bills em campo:

“Você sabe, como jogador, você não pode realmente, você sabe, pensar muito sobre isso ou não. Você não será capaz de ir lá e ser tão eficaz quanto deseja. Então, em relação à saúde , no entanto, essa é a coisa mais importante. É nisso que você pode confiar. Portanto, é definitivamente importante.