Pratica Klimaquip OFERECE EMPREGOS em Minas Gerais

A Prática Klimaquip, empresa fabricante de fornos, máquinas e refrigeradores para gastronomia e panificação, está atrás de novos funcionários para compor seu time. Desse modo, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira a lista de vagas disponíveis:

Analista de Qualidade – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Ferramenteiro – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Inspetor da Qualidade II – Linha Express – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Inspetor da Qualidade I – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Operador de Estamparia – Pouso Alegre – MG;

Operador de Máquina – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Operador de Produção – CORTE LÃ – Pouso Alegre – MG;

Operador de produção – Linha Express – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Operador Montador – Refrigeração – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Técnico de Campo – Pouso Alegre – MG e Remoto – Efetivo;

Técnico de Manutenção Industrial – Pouso Alegre – MG e Remoto – Efetivo;

Torneiro CNC – Pouso Alegre – MG – Banco de talentos;

Trainee Planejamento Integrado – Pouso Alegre – MG – Trainee.

Mais sobre a Prática Klimaquip e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Prática, é válido ressaltar que a empresa surgiu em 1991 e oferece o que há de mais moderno no mercado que atua. Trabalhando dentro dos princípios da qualidade total, a Prática se destaca por fabricar produtos robustos e de acabamento cuidadoso, aliado a um desempenho que frequentemente surpreende os seus usuários.

Em relação à sua localização em Pouso Alegre, no Sul de Minas, a companhia conta com um parque fabril de 20.000m², que dispõe de equipamentos de alta tecnologia e com equipes de desenvolvimento, de engenharia e de produção amplamente capacitadas e especializadas. Por fim, a excelência dos produtos Prática já é reconhecida no mercado internacional, sendo que atualmente a empresa exporta para 18 países em vários continentes.

